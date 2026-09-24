  • Новость часаМинтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Украина наказана за попытку устроить блокаду Крыма
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине
    Солист ВИА «Ариэль» Ярушин раскрыл размер своей пенсии
    Мишустин назвал главные приоритеты российского бюджета
    Силуанов сообщил о росте МРОТ в 2027 году
    Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных зарплат россиян
    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году
    Нидерланды решили научить пилотов KLM управлять истребителями F-35
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    2 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 16:36 • Новости дня

    Киргизия анонсировала первый запуск собственного спутника на орбиту

    Минсельхоз: Киргизия выведет свой первый спутник на орбиту в октябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале октября Киргизия впервые в своей истории запустит в космос собственный спутник, разработанный местными специалистами для нужд сельского хозяйства, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

    Киргизия в начале октября впервые отправит в космос собственный спутник, передает ТАСС. Аппарат, разработанный ОАО «Кыргыз Асман», представил зампредседателя кабинета министров республики Эрлист Акунбеков.

    «Это первый случай, когда разработка и сборка спутника были осуществлены в Кыргызстане, реализация проекта заняла около двух с половиной лет. В настоящее время ведется подготовка к запуску: старт спутника запланирован на первую неделю октября с территории штата Калифорния (США)», – сообщили в пресс-службе.

    Космический аппарат предназначен в первую очередь для нужд сельского хозяйства. Данные со спутника позволят мониторить посевы, оценивать последствия ЧС, анализировать состояние пастбищ и прогнозировать урожайность. Также он поможет отслеживать изменения ледников и окружающей среды.

    В настоящее время специалисты завершают сборку основных компонентов, установку оборудования и тестирование систем. После этого аппарат будет полностью готов к запуску.

    В конце прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о старте работ по отправке первого национального спутника.

    В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал планы по запуску трех новых космических аппаратов.

    В мае Южная Корея успешно вывела на околоземную орбиту сельскохозяйственный спутник с американской базы.

    22 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов

    Глава Роскосмоса заявил о спутниковой группировке в 400 космических аппаратов

    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов
    @ Бюро 1440

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что в 2026 году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, совокупная группировка России достигла практически 400 космических аппаратов.

    Масштаб отечественной орбитальной инфраструктуры продолжает активно увеличиваться, передает РИА «Новости».

    В октябре с космодрома Восточный планируется запуск двух аппаратов, предназначенных для высокодетальной съемки поверхности Земли.

    «В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, это телекоммуникационные, навигационные и так называемые аппараты дистанционного зондирования земли. Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов», – заявил Дмитрий Баканов.

    Руководитель госкорпорации добавил, что новые оптико-электронные спутники частных компаний успешно прошли все испытания. По его словам, эти устройства позволят вести наблюдение за планетой в любое время суток и дополнительно расширят возможности российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет».

    В прошлом году отечественная ракетно-космическая отрасль отправила на орбиту порядка 100 спутников.

    Весной компания «Бюро 1440» успешно запустила первые 16 космических аппаратов связи.

    Комментарии (11)
    22 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Жапаров призвал закрепить за ООН исключительное право на введение санкций

    Жапаров призвал передать ООН исключительное право введения санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил лишить отдельные страны возможности использовать ограничительные меры в своих интересах и передать соответствующие полномочия только ООН.

    Выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, Жапаров подчеркнул необходимость изменения глобальной системы давления, передает ТАСС. Политик отметил, что сегодня рестрикции часто становятся инструментом вмешательства во внутренние дела независимых стран.

    «Негативные последствия необоснованных односторонних санкций затрагивают и небольшие государства, подобные нашему, которые находятся на этапе становления и развития, что также вызывает обеспокоенность других малых государств», – пояснил президент.

    Он добавил, что решения об ограничениях должны приниматься исключительно Советом Безопасности в рамках Устава ООН. По его мнению, наделение международной организации такими полномочиями является единственным способом улучшить мировую санкционную систему.

    В сентябре государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отмены односторонних рестрикций.

    Власти Китая осудили американские рестрикции из-за отсутствия мандата всемирной организации.

    В мае Садыр Жапаров попросил мировое сообщество поддержать кандидатуру Бишкека в непостоянные члены Совбеза ООН.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 18:51 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о продолжении эксплуатации ракет «Союз-2.1а»

    Роскосмос: Использование ракет «Союз-2.1а» будет продолжено наряду с «Союз-2.1б»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскосмос сохранит использование ракет-носителей «Союз-2.1а» для пилотируемых полетов и запусков спутников параллельно с более современной модификацией, сообщили в госкорпорации.

    Роскосмос продолжит использовать ракеты «Союз-2.1а» для запусков автоматических космических аппаратов и полетов на МКС, несмотря на применение более современного носителя «Союз-2.1б», сообщается в официальном канале организации в Max.

    «На фото эти ракеты почти не отличить: тот же силуэт, те же ступени, тот же узнаваемый облик «Союза». Ключевое отличие – двигатель третьей ступени. «Союз-2.1а» – это РД0110 (11Д55), «Союз-2.1б» – более энергоэффективный и современный РД0124 (14Д23)», – говорится в сообщении.

    Сейчас ракета-носитель «Союз-2.1б» адаптирована для запусков грузовых кораблей «Прогресс МС» в рамках пилотируемой программы. Применение этих ракет в дальнейшем позволит доставлять больше полезного груза к МКС и к будущей Российской орбитальной станции, а также расширит линейку носителей в пилотируемой космонавтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ракета-носитель «Союз-2.1а» с экипажем 75-й экспедиции стартовала с космодрома Байконур.

    В апреле этот носитель отправил к Международной космической станции грузовой аппарат «Прогресс МС-34».

    Представители НАСА назвали данный запуск российского космического корабля безупречным.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Киргизии поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Киргизии Садыр Жапаров направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю успешного завершения выборов депутатов Государственной думы.

    «Рассчитываю, что парламентарии Кыргызстана и России продолжат активную совместную работу, направленную на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества и укрепление традиционно дружественных связей между нашими народами», – подчеркнул лидер республики в своем послании, передает РИА «Новости».

    Жапаров выразил уверенность в том, что новый созыв Госдумы внесет значимый вклад в развитие России. Он также отметил важность межпарламентских связей для укрепления стратегического партнерства двух государств.

    В завершение президент Киргизии пожелал российскому лидеру здоровья и успехов, а народу России – мира и процветания.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы обсудил итоги прошедшего голосования.

    Власти Китайской Народной Республики направили официальные поздравления российской стороне.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Баканов: Радарный спутник «Окулус» начал предоставлять данные

    Глава Роскосмоса сообщил о начале работы нового радарного спутника «Окулус»

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил о готовности запущенного в этом году радарного спутника «Окулус» предоставлять данные федеральным органам исполнительной власти.

    Новый космический аппарат уже начал передавать необходимую информацию ряду российских ведомств. Об этом сообщил руководитель государственной корпорации, передает РИА «Новости».

    На встрече с главой правительства руководитель Роскосмоса также обратил внимание на успешную реализацию проектов спутниковых группировок «Электро-Л» и «Обзор».

    По словам Баканова, аппараты серии «Электро-Л» позволяют каждые 15 минут полностью обновлять информацию о метеорологической обстановке вокруг земного шара. В свою очередь, спутники «Обзор» ведут высокодетальное радиолокационное наблюдение за поверхностью Земли, получая снимки независимо от погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Михаил Мишустин указал на формирование космосом технологического лидерства России.

    В начале недели глава Роскосмоса заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля.

    Весной корпорация анонсировала планы улучшить характеристики ракеты «Союз-5».

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Астрофизик Тайсон назвал Луну самым скучным объектом Солнечной системы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский ученый и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон назвал Луну «мертвым» и наименее интересным для научных исследований объектом в Солнечной системе.

    По его мнению, единственная практическая ценность спутника заключается в близости к Земле, передает РИА «Новости». «В Солнечной системе так много спутников гораздо интереснее нашей Луны, что мне трудно ее защищать – разве что из-за ее близости к Земле», – заявил исследователь в подкасте Космического центра НАСА.

    Он добавил, что на полюсах спутника может быть вода, которую можно использовать в качестве ракетного топлива.

    Тайсон считает, что с точки зрения фундаментальной науки естественный спутник Земли безнадежно проигрывает другим небесным телам, где происходят активные физические процессы. Он привел в пример Марс, Венеру, а также спутники Европу, Энцелад и Титан.

    В свою очередь астронавт НАСА Крис Уильямс отметил, что естественный спутник представляет колоссальную ценность для геофизиков и планетологов. По его словам, поверхность Луны сохранила первозданную историю формирования Земли и Солнечной системы, которую на нашей планете уничтожили геологические процессы.

    Уильямс также назвал Луну незаменимой ступенью для человечества. Без отработки систем на поверхности ближайшего соседа невозможно безопасно отправиться в перелет к Марсу, резюмировал астронавт.

    Ранее российские ученые сформировали заявку на проведение эксперимента по изучению лунной пыли с аппаратов на орбите естественного спутника Земли.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал освоение Луны первым этапом на пути к будущему освоению Марса человечеством.

    Руководитель Роснедр Олег Казанов отметил отсутствие богатых месторождений полезных ископаемых на Луне из-за ее простой геологической истории.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 11:15 • Новости дня
    Баканов: Роскосмос запланировал повысить точность ГЛОНАСС до 2,8 метра

    Роскосмос анонсировал повышение точности навигационной системы ГЛОНАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил о планах повысить точность навигационной системы ГЛОНАСС с восьми до 2,8 метра к 2027 году.

    В 2027 году точность российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вырастет почти в три раза и составит 2,8 метра вместо нынешних восьми, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, сейчас формируется технологический облик нового поколения спутниковой группировки. Ожидается, что данная мера позволит развивать технологии навигации, а также увеличить устойчивость и надежность системы.

    Планы развития группировки были представлены на совещании в Москве, посвященном итогам реализации национального проекта «Космос» за третий квартал 2026 года. Главной целью проекта названо обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности ракетно-космической отрасли страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе глава госкорпорации рассказал об испытаниях нового пилотируемого корабля.

    В начале недели Баканов выступил с заявлением о продлении сроков эксплуатации МКС.

    В этом месяце ведомство собрало рекордные 12 тыс. заявок от желающих вступить в отряд космонавтов.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 11:14 • Новости дня
    Глава «Роскосмоса» заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля

    Глава «Роскосмоса» Баканов заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов анонсировал парашютные испытания нового перспективного многоразового пилотируемого корабля, а также сообщил об успешных тестах двигателей ракеты «Амур-СПГ».

    Генеральный директор госкорпорации сообщил о планах по развитию космической программы на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя ведомства, важнейшим этапом станет отработка перспективного многоразового аппарата.

    «Первый шаг – это запуск и отработка нового перспективного пилотируемого транспортного корабля, многоразового. Осенью уже будет парашютный сброс, его испытания на Дальнем Востоке в России», – рассказал Дмитрий Баканов.

    Кроме того, глава госкорпорации отметил успехи в создании ракеты-носителя «Амур-СПГ», оснащенной возвращаемой первой ступенью. Специалисты уже провели два успешных прожига двигателей, работающих на топливной паре сжиженный газ-кислород.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Роскосмос» запланировала испытания нового пилотируемого корабля на 2026 год.

    Весной текущего года генеральный директор ведомства Дмитрий Баканов рассказал о первом прожиге метанового двигателя для многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

    Этот перспективный носитель разрабатывается для замены устаревающего семейства «Союз-2».

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    Минэкономразвития и Роскосмос обсудили туризм на космодроме Восточный

    Роскосмос: Баканов и Решетников обсудили создание туров на Восточный

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и министр экономического развития Максим Решетников рассмотрели возможность создания уникального туристического продукта на базе космодрома Восточный.

    Руководители ведомств провели совещание, на котором обсудили необходимость формирования туристического маршрута в категории промышленного туризма, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    На встрече также затрагивалась реализация национального проекта «Космос» и основные направления развития российской космической отрасли. В качестве главного драйвера экономики космоса участники назвали частные инвестиции, развитие стартапов по производству и запуску спутников, а также ускорение коммерциализации отрасли.

    Подводя главные итоги третьего квартала этого года, стороны отметили успешный запуск гидрометеорологического спутника для передачи данных об облачном покрове и атмосфере. Кроме того, состоялся первый пуск ракеты «Союз-5» с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.

    Представители ведомств обратили внимание на формирование технологического облика нового поколения ГЛОНАСС, благодаря которому точность навигации должна значительно вырасти к следующему году. Еще одним важным достижением квартала стало составление наиболее подробной карты Вселенной в рентгеновских лучах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов анонсировал первый пуск с нового комплекса на космодроме Восточный.

    Весной он лично проинспектировал ход строительства объектов на территории космодрома.

    В апреле стартовый стол для ракет семейства «Ангара» ввели в эксплуатацию.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Президент Киргизии ответил на обвинения в обходе антироссийских санкций

    Президент Киргизии Жапаров опроверг помощь России в обходе западных санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал неверными сообщения западных СМИ о помощи республики России в обходе санкций и поставках военной продукции.

    Садыр Жапаров прокомментировал публикацию в газете The New York Times, в которой сообщалось, что экономический рост республики обеспечен поставками товаров из Китая и Европы в Россию на фоне украинского конфликта, передает местное издание 24.kg.

    «Это неверно. Кыргызстан и раньше поставлял товары в Россию. Но не военную продукцию. Ни один товар, подпадающий под санкции, не был отправлен ни документально, ни фактически в Россию с нашей стороны», – заявил президент на церемонии вручения награды Американо-киргизского делового совета.

    Начиная с 2022 года несколько киргизских банков и компаний оказались под санкциями США, ЕС, Британии и других западных стран. Их обвинили в содействии России при обходе ограничительных мер. В ответ Бишкек предложил Брюсселю провести аудит подсанкционных организаций, однако ответа от европейской стороны пока не последовало.

    The New York Times сообщила о росте киргизского ВВП за счет масштабных поставок электроники на российский рынок.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взаимодействие Москвы и Бишкека экономически выгодным для обеих сторон.

    Ранее Садыр Жапаров опроверг наличие доказательств нарушения западных ограничений местными банками.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Баканов анонсировал первый пуск с «Нового старта» на Восточном в 2027 году

    Первый пуск ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный наметили на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что первый пуск ракеты с частной площадки «Новый старт» на космодроме Восточный состоится в первом квартале 2027 года.

    В России частные компании начали создавать не только космические аппараты, но и новые ракеты-носители, передает РИА «Новости».

    На космодроме Восточный ведется создание площадки для пуска конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М», которая разрабатывается на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Использование таких носителей принесет госкорпорации от шести до восьми дополнительных стартов ежегодно.

    Ожидается, что частные инвесторы вложат в реализацию проекта 600 млрд рублей в течение восьми лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной глава Роскосмоса рассказал о миллиардных инвестициях в проект частной стартовой площадки.

    В начале апреля первый запуск конверсионной ракеты «Старт-1М» перенесли на 2027 год.

    В апреле сенаторам впервые представили этот новый носитель, созданный на базе комплекса «Тополь».

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Роскосмос: Миссия Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым отправится к МКС 1 октября

    Роскосмос: Старт Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым к МКС состоится 1 октября

    Tекст: Мария Иванова

    Запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции, в состав которой входит российский космонавт Сергей Тетерятников, запланирован на 1 октября, сообщили в Роскосмосе.

    Старт миссии Crew-13 с космодрома на мысе Канаверал планируется 1 октября в 18:10 по московскому времени, сообщает Роскосмос со ссылкой на данные НАСА.

    Вместе с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым в экипаж вошли астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе НАСА указало срок запуска Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым.

    В прошлом месяце Роскосмос сообщил о готовности двух космонавтов к миссии Crew-13.

    В феврале госкорпорация назвала космонавта для полета на корабле Crew Dragon.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 11:07 • Новости дня
    Глава Роскосмоса заявил о продлении эксплуатации МКС

    Глава Роскосмоса Баканов заявил о продлении эксплуатации МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов объявил о договоренности между Россией и Соединенными Штатами продлить срок службы Международной космической станции до 2030 года.

    Работа Международной космической станции будет продолжена до 2030 года по инициативе американской стороны, передает РИА «Новости».

    Решение принято с учетом того, что станция состоит из российского и американского сегментов.

    «К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов – российского и американского, – продлить ее эксплуатацию с 2028 до 2030 года», – сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    По словам руководителя госкорпорации, российская сторона пошла навстречу партнерам. При этом дополнительное время работы МКС не скажется на графике создания новой российской орбитальной станции, так как эти процессы идут параллельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом руководители космических ведомств России и США договорились о продлении работы МКС до 2030 года.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил полную взаимозависимость экипажей двух стран на орбите.

    Госкорпорация анонсировала совместное сведение станции с орбиты с помощью российских и американских кораблей.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    «Бюро 1440» начало разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Бюро 1440» разрабатывает новое поколение спутников, сообщил в четверг заместитель гендиректора компании Дмитрий Агафонов.

    Отечественный разработчик космической техники ведет создание обновленных орбитальных аппаратов, передает РИА «Новости».

    По словам топ-менеджера, компания использует данные, полученные в ходе практических испытаний с клиентами, для совершенствования своих технологий.

    «У нас есть трек, который не публичен и мало виден, но это, по сути, создание нового поколения аппаратов, доработка текущего поколения аппаратов. Все это на базе фактов, которые мы собираем в реальном времени с тестов с нашими клиентами», – пояснил Дмитрий Агафонов во время выступления на отраслевом мероприятии Satcomrus.

    Известно, что в марте и июле 2026 года состоялись первые два запуска спутников в рамках формирования группировки «Рассвет». К 2027 году предприятие намерено запустить круглосуточную услугу широкополосной передачи данных через спутники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.

    В сентябре отечественная система «Рассвет» обеспечила бесперебойный доступ в интернет на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Президент Владимир Путин высоко оценил возможности этой низкоорбитальной спутниковой группировки.

    Комментарии (2)
    22 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Мишустин: Космос формирует технологическое лидерство России

    Мишустин назвал космическую отрасль драйвером развития экономики России

    Tекст: Мария Иванова

    Исследование космического пространства является важнейшим направлением, обеспечивающим развитие смежных отраслей и формирующим технологическое лидерство России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

    Космическая отрасль поставляет передовые идеи для множества сфер в экономике, инженерном деле и науке, передает ТАСС слова премьера.

    Мишустин отметил, что для развития отрасли Россия располагает диверсифицированными комплексами, такими как Байконур, Плесецк и Восточный. Он также подчеркнул важность подготовки кадров, призвав Роскосмос активнее агитировать молодежь через профильные школьные классы.

    Среди ключевых проектов глава правительства выделил обновление пилотируемых программ, создание нового транспортного корабля и Российской орбитальной станции (РОС), которая заменит МКС. Кроме того, спутники уже обеспечивают круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, отслеживая погоду и ледовую обстановку.

    Мишустин добавил, что выполнение национального проекта «Космос» находится на особом контроле правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос сообщил, что модули будущей российской станции будут отделены при сведении МКС с орбиты.

    В апреле Россия обсудила с партнерами безопасность Российской орбитальной станции.

    Весной Москва получила предложения о сотрудничестве по РОС от более чем десяти стран.

    Комментарии (0)
    Главное
    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме
    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем
    Суд в Хорватии одобрил экстрадицию в ФРГ украинца по делу «Северных потоков»
    В РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке
    Суд временно отменил запрет Белого дома на доступ журналистов CNN, MS NOW и Politico
    Мосгорсуд утвердил изъятие 272 картин и предметов искусства у центра Рерихов
    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова

    Индия бросила вызов экономическому лидерству Китая

    «Блумберг» признал российских друзей – Индию и Китай – лучшими странами на ближайшие 30 лет с точки зрения экономического сотрудничества. Потому что развитые страны продолжат свое экономическое замедление все три десятилетия. Тогда как Индия обещает даже перегнать Китай по темпам роста экономики. Теперь интерес будет вызывать перетягивание каната между Индией и Китаем. Подробности

    Перейти в раздел

    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

    Перейти в раздел

    Как нацистам помогали прибалтийские палачи

    Тринадцать прибалтийских коллаборационистов должны быть официально признаны пособниками военных преступлений нацистской Германии, требует Генпрокуратура России. О ком именно идет речь, как все эти люди сотрудничали с СС и совершали массовые убийства – и каким образом прибалтийские страны до сих пор пытаются изобразить героев из нацистских пособников? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Украина наказана за попытку устроить блокаду Крыма

    Украина в очередной раз провозгласила желание ввести «полное, немедленное и безусловное прекращение огня». Но не стоит обманываться – мотивом этому служит вовсе не миролюбие, а колоссальные убытки, которые несет украинский бизнес, и прежде всего из-за морской блокады. Как оцениваются эти потери и почему в происходящем Киев может винить только себя? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации