Киргизия анонсировала первый запуск собственного спутника на орбиту

Минсельхоз: Киргизия выведет свой первый спутник на орбиту в октябре

Tекст: Валерия Городецкая

Киргизия в начале октября впервые отправит в космос собственный спутник, передает ТАСС. Аппарат, разработанный ОАО «Кыргыз Асман», представил зампредседателя кабинета министров республики Эрлист Акунбеков.

«Это первый случай, когда разработка и сборка спутника были осуществлены в Кыргызстане, реализация проекта заняла около двух с половиной лет. В настоящее время ведется подготовка к запуску: старт спутника запланирован на первую неделю октября с территории штата Калифорния (США)», – сообщили в пресс-службе.

Космический аппарат предназначен в первую очередь для нужд сельского хозяйства. Данные со спутника позволят мониторить посевы, оценивать последствия ЧС, анализировать состояние пастбищ и прогнозировать урожайность. Также он поможет отслеживать изменения ледников и окружающей среды.

В настоящее время специалисты завершают сборку основных компонентов, установку оборудования и тестирование систем. После этого аппарат будет полностью готов к запуску.

В конце прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о старте работ по отправке первого национального спутника.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал планы по запуску трех новых космических аппаратов.

В мае Южная Корея успешно вывела на околоземную орбиту сельскохозяйственный спутник с американской базы.