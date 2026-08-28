Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Роскосмос сообщил о готовности двух космонавтов к миссии Crew-13
Роскосмос: Космонавты Тетерятников и Кивирян признаны готовыми к миссии Crew-13
Российские космонавты Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян успешно прошли все испытания и допущены к участию в миссии Crew-13 на корабле Crew Dragon, сообщила госкорпорация «Роскосмос».
Специальная комиссия подтвердила готовность к космическому полету Тетерятникова и Кивиряна, сообщается в канале Роскосмоса в Max. Они входят в состав основного и дублирующего экипажей миссии Crew-13.
«Космонавты Роскосмоса Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян готовы к космическому полету», – отметили в госкорпорации. Решение было принято по итогам заседания в Центре подготовки космонавтов.
Специалисты оценивали готовность российских членов экипажа американского корабля Crew Dragon к работе на отечественном сегменте МКС. Кандидаты успешно сдали все необходимые зачеты и экзамены. Кроме того, они выполнили комплексные тренировки по программе предстоящего полета.
В феврале межведомственная комиссия включила Сергея Тетерятникова в основной экипаж миссии Crew-13.
В начале августа космонавт решил взять с собой на орбиту электронные книги по истории родного края.
Несколькими днями ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о невозможности существования МКС без совместной работы России и США.