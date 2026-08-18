Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Психолог рассказала о подготовке школьников к учебному году
Психолог Андронникова рассказала о подготовке школьников к учебному году
Готовить детей к возвращению в школу после летних каникул следует за несколько недель до начала занятий, постепенно меняя режим дня и рацион, заявила декан факультета психологии НГПУ, кандидат психологических наук Ольга Андронникова.
Родителям необходимо начинать возвращать ребенка в рабочий ритм за три-четыре недели до старта учебного года, пояснила Андронникова ТАСС.
Специалист советует постепенно сдвигать время отхода ко сну, скорректировать рацион питания, а также обсудить итоги лета и цели на предстоящий год.
«Адаптация детского организма к учебному процессу занимает обычно три-четыре недели. Сложнее всего ребенку вернуться к раннему подъему, поэтому сдвигать время отхода ко сну и время подъема надо постепенно, минут по 15-20 каждый день, чтобы за три-четыре дня до начала занятий график сна уже соответствовал школьному и 1 сентября ребенок мог встать вовремя без особого стресса», – отметила Андронникова.
Важно ограничить использование гаджетов перед сном и вернуть в рацион продукты, полезные для мозга. Вечерние часы рекомендуется посвящать спокойным занятиям: общению, прогулкам, чтению и интеллектуальным играм. Это поможет мягко включить ребенка в рабочий режим без перегрузок.
За несколько дней до начала учебы полезно прогуляться до школы, вспомнить приятные моменты и повторить безопасный маршрут. По словам эксперта, создание списка радостных школьных событий и встреча с одноклассниками до 1 сентября помогут мотивировать ребенка на новые впечатления.
В мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сохранить длинные летние школьные каникулы.
В 2024 году специалисты Фонда общественного мнения провели социологический опрос об отношении школьников к началу учебы.