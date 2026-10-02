Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Самолет-разведчик НАТО приблизился к границе Калининградской области
Самолет-разведчик Saab 340B ISR совершил полет у границ Калининградской области
Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR летает вдоль южной границы Калининградской области, следует из полетных данных.
Иностранный борт Saab 340B ISR вылетел с авиабазы к востоку от польского города Мальборк, передает РИА «Новости».
Аппарат направился на восток вдоль сухопутной границы с российским анклавом. Пролетев вдоль рубежей Польши с Белоруссией, самолет развернулся. По состоянию на 11:39 воздушное судно двигалось на северо-запад, вновь приближаясь к территории Калининградской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II подлетел к Калининградской области со стороны Балтийского моря.
Несколькими днями ранее британский Boeing RC-135W и натовский Saab 340B ISR провели совместное патрулирование над территорией Польши.
До этого аналогичный борт Saab 340B ISR совершил облет западных рубежей российского региона.