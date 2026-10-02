Новак констатировал переход экономики России к умеренной динамике

Новак: Экономика России перешла к ожидаемой умеренной динамике после перегрева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская экономика демонстрирует ожидаемое снижение темпов роста после перегрева, передает РИА «Новости».

Выступая в Совете Федерации, вице-премьер Александр Новак подчеркнул закономерность текущих процессов.

«После высоких темпов роста 2023–2024 годов экономика перешла к более умеренной динамике. Это ожидаемый этап: нормализация после перегрева и одновременно условие снижения инфляции», – пояснил Новак. Он добавил, что за первые восемь месяцев этого года ВВП вырос на 0,6%, и аналогичный показатель ожидается по итогам всего года.

Основным драйвером экономического развития в среднесрочной перспективе останется внутренний спрос. Поддержку экономике оказывают доходы населения и потребительская активность. Ожидается, что оборот розничной торговли и сферы услуг вырастет на 4,1% в 2026 году и на 2,7% в 2027 году.

Стимулировать внутреннее потребление будет постепенное снижение нормы сбережений граждан. Согласно прогнозам, этот показатель уменьшится с рекордных 16,6% в 2025 году до 9,5% в 2026 году и достигнет 7,5% к 2029 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Александр Новак обсудил с профильными ведомствами текущую макроэкономическую ситуацию в стране.