Лукашенко назвал потрясающими планы развития России на ближайшие годы

Лукашенко: Планы развития российской экономики на ближайшие годы потрясающие

Tекст: Вера Басилая

Белорусский лидер пояснил, что немного опоздал на встречу с главами правительственных делегаций стран ЕАЭС в Минске из-за разговора с Мишустиным, в ходе которого российский премьер кратко изложил экономические и финансовые планы России на ближайшие три года, передает РИА «Новости».

По словам Лукашенко, успех реализации этих планов положительно скажется не только на Белоруссии, но и на всем постсоветском пространстве. Он пожелал Мишустину успехов в их воплощении, подчеркнув, что экономика является главным аспектом жизни людей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств государств Евразийского экономического союза, в том числе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В пятницу Михаил Мишустин и премьеры стран ЕАЭС сделали общее фото в преддверии межправсовета.

В четверг главы правительств России и Белоруссии начали встречу в Минске.