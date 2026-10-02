Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях
Axios: Ведущие исследователи ИИ влияют на политику компаний сильнее руководства
Внутри ведущих ИИ-компаний, включая OpenAI и Anthropic, назревает бунт элитных исследователей, которые оказывают необычайное влияние на политику компаний, бросая вызов руководству, пишет Axios.
Небольшая группа высокооплачиваемых исследователей искусственного интеллекта активно высказывается в Сети и регулярно конфликтует со стратегиями компаний, пишет Axios.
Ситуация принимает форму стихийного восстания. Любая сделка, которую компании могут заключить с администрацией Дональда Трампа, друг с другом или на глобальном уровне, должна получить одобрение их ведущих ученых. Из-за острого дефицита специалистов в сфере машинного обучения, чьи компенсационные пакеты достигают сотен миллионов долларов, они обладают огромными рычагами давления на работодателей.
Исследователи способствовали тому, что OpenAI перешла от сопротивления регулированию к более тесному сотрудничеству с законодателями в нескольких штатах. При этом OpenAI уволила трех сотрудников за ненадлежащее обращение с конфиденциальной информацией, продемонстрировав пределы терпимости к инакомыслию.
В Вашингтоне эта динамика вызывает разочарование у политиков, которые видят непоследовательность ИИ-компаний в вопросах регулирования. Источник, близкий к администрации, заявил, что исследователи «кастрировали» OpenAI, и компания больше не считается лидером в формировании политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности. На прошлой неделе США запретили OpenAI и Anthropic делиться новыми ИИ-моделями с Британией. В начале прошлого месяца президент OpenAI Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего ИИ».