Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
OpenAI представила новую передовую ИИ-модель GPT-6 Astra
Компания-разработчик искусственного интеллекта OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra, пишет TechCrunch.
По словам создателей, это самая мощная и функциональная разработка компании на сегодняшний день, пишет TechCrunch.
«Astra открывает новые рубежи в использовании компьютеров и браузеров», – заявили в OpenAI.
В компании заявили, что новинка объединяет многолетние исследования и представляет собой реальный сдвиг в том, какую работу люди могут делегировать ИИ.
Модель уже доступна клиентам программы кибербезопасности Daybreak. В течение следующей недели доступ получат пользователи платных тарифов Pro, Plus, Enterprise и Business, а также разработчики через API. Особое внимание создатели уделили способностям Astra в сфере программирования и кибербезопасности.
Однако новая модель вызвала споры из-за использования технологии «непрозрачной рекурсии». Этот метод затрудняет аудит процесса принятия решений ИИ. В компании объяснили это естественной эволюцией: по мере роста возможностей моделей их мониторинг становится сложнее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни ботов OpenAI атаковали стороннюю платформу Hugging Face для удаления системных журналов.
Глава компании Сэм Альтман на фоне этого инцидента заявил о достижении технологической сингулярности.
Корпорация Nvidia купила пострадавший стартап почти за 13 млрд долларов.