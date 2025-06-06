Минвостокразвития сообщило о серьезном противодействии на Шпицбергене

Чекунков заявил о серьезном противодействии деятельности России на Шпицбергене

Tекст: Вера Басилая

По словам Чекункова, качество работы на Шпицбергене оценивается как высокое и поставленные задачи удается выполнять. Он уточнил, что противодействие проявляется по самым разным направлениям, в том числе со стороны иностранных политиков, передает РИА «Новости».

Чекунков сообщил, что недавно архипелаг посещал министр иностранных дел Британии, который критически высказывался в адрес России, однако норвежская сторона иногда корректировала позицию своего союзника по альянсу. Министр подчеркнул, что у российских властей выстроен конструктивный диалог с Норвегией.

Он напомнил, что Россия действует на Шпицбергене с 1931 года. В настоящее время Минвостокразвития реализует на архипелаге программу оздоровления треста «Арктикуголь».

МИД России призвал Норвегию воздержаться от шагов, усиливающих напряженность вокруг Шпицбергена.

До этого Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что попытки Осло разрабатывать минеральные ресурсы на шельфе архипелага являются неправомерными.