Bloomberg: Кувейт задержал новую группу подозреваемых в терроризме

Tекст: Вера Басилая

Министерство внутренних дел Кувейта сообщило о задержании еще одной группы лиц, связанных с «Хезболлой», которые готовили террористический заговор с целью убийства лидеров государства. В состав группы входили пять граждан Кувейта и один иностранный гражданин, передает Bloomberg.

Кроме того, согласно заявлению ведомства, к сети, нацеленной на устранение руководства страны и вербовку исполнителей, относились еще 14 человек за пределами Кувейта. Среди них – пять граждан Кувейта, пять человек, у которых недавно было аннулировано кувейтское гражданство, двое граждан Ирана и двое ливанцев.

Подозреваемые признались в прохождении продвинутой военной подготовки за рубежом и переданы в прокуратуру. Власти Кувейта подчеркнули, что страна неоднократно подвергалась атакам со стороны Ирана с момента начала войны Израиля и США 28 февраля.

Это уже третье по счету задержание за последние две недели лиц, связанных с «Хезболлой», которых подозревают в подготовке атак на территории Кувейта. Само движение «Хезболла» отвергает обвинения, заявляя, что не имеет своих ячеек или представителей в Кувейте.

На прошлой неделе власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили о задержании и ликвидации сети, финансируемой и управляемой «Хезболлой» и Ираном, которая якобы занималась отмыванием денег и финансированием терроризма, отмечает государственное агентство WAM.

Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации отряда «Хезболлы» в Ливане.

Армия Кувейта начала перехватывать ракеты и беспилотники над территорией эмирата на фоне ударов Ирана и его союзников по целям США и Израиля в регионе.

Корпус стражей исламской революции заявил об атаках на американскую базу Али-аль-Салем в Кувейте и объекты Израиля в ряде городов.