Число пострадавших при ударе по жилому кварталу в Араде превысило 85 человек
Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA) сообщила о возросшем до 88 человек числе пострадавших от ракетного удара по жилому кварталу в городе Арад.
«Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет об атаках на израильские города и базы в Персидском заливе. В ходе последнего ракетного обстрела он нанес удары по израильским военным объектам и центрам безопасности в городах Арад, Димона, Эйлат, Беэр-Шева и Кирьят-Гат», – передает телеканал Al Jazeera.
КСИР также заявил об атаках на базу Али-аль-Салем в Кувейте и на базы Аль-Минхад и Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.
По данным КСИР, в результате атак погибло более 200 человек.
Однако Израиль не сообщил о погибших после ударов по городам.
«Израильская служба скорой помощи сообщила, что в Араде 88 человек получили ранения, а в Димоне 39 раненых были направлены в больницу», – добавил телеканал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе ракетой по израильскому городу Арад пострадали 64 человека. В Израиле 21 марта обстреляли район ядерного центра в Димоне. Нетаньяху после удара ракетой по Араду пообещал «бить врагов по всем фронтам».