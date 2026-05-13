В России развеяли миф о сверхдоходах водителей такси

Автоэксперт Шипунов: Водители такси не получают 500 тыс. рублей чистого дохода
Заявленные суммы в 200–500 тыс. рублей являются лишь общей месячной выручкой, сообщил председатель Центра развития таксопарков Георгий Шипунов.
Шипунов отметил, что эти деньги не отражают реальную прибыль. «Да, такие суммы возможны: в крупных городах с населением до 500 тыс. человек месячный накат может составлять около 200 тыс. рублей. В миллионниках – Москве, Петербурге, Краснодаре – доходить до 500 тысяч. Но домой эти деньги водитель не приносит», – объяснил специалист Газете.Ru.
По словам эксперта, чистый доход в небольших городах составляет около 60–70 тыс. рублей, а в мегаполисах достигает 100–150 тыс. рублей. Значительная часть выручки уходит на оплату комиссии сервисов, аренду машины, налоги и топливо.
Для получения приемлемого заработка водителям приходится трудиться по 12–14 часов ежедневно без выходных. Первые восемь часов смены таксист работает исключительно на покрытие базовых расходов, выходя в плюс лишь к концу тяжелого дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средний заработок московских таксистов с августа по октябрь 2024 года составил 153 тыс. рублей. Большинство российских таксопарков сталкиваются с серьезными трудностями при привлечении и удержании водителей. Российский союз промышленников и предпринимателей спрогнозировал уход 200 тыс. таксистов с рынка к 2026 году из-за новых требований.