Страны СНГ договорились бороться с продажей наркотиков через маркетплейсы
Представители правоохранительных ведомств Содружества независимых государств на встрече в Ташкенте решили объединить усилия для пресечения сбыта запрещенных веществ на онлайн-площадках.
Главы МВД государств СНГ провели очередное заседание в среду, передает РИА «Новости».
Участники встречи обсудили совместные шаги по противодействию распространению запрещенных веществ в интернете.
В пресс-службе узбекского ведомства отметили: «В соответствии с повесткой дня заседания обсуждены вопросы... предотвращения новых угроз и рисков в сфере незаконного оборота наркотических средств, развития скоординированной борьбы с региональными онлайн-маркетплейсами и другими интернет-ресурсами, где распространяются наркотики».
Стороны также рассмотрели внедрение инновационных решений и обмен практическим опытом. Правоохранители договорились совершенствовать механизмы информационного взаимодействия между профильными структурами разных стран.
Делегаты подчеркнули важность укрепления сотрудничества на фоне нестабильности на международной арене. По итогам мероприятия представители ведомств подписали совместный протокол для закрепления достигнутых договоренностей.
В 2025 году спецслужбы России, Казахстана и Киргизии перекрыли два международных канала наркотрафика. Также в прошлом году правоохранители в восьми российских регионах пресекли работу криминального онлайн-маркетплейса по сбыту запрещенных веществ.