Спецслужбы перекрыли два международных канала наркотрафика в СНГ

Tекст: Мария Иванова

Спецслужбы Казахстана, России и Киргизии провели две совместные операции по ликвидации международных наркоканалов, передает РИА «Новости».

В Telegram-канале комитета национальной безопасности Казахстана сообщается: «Комитетом совместно с компетентными органами России и Кыргызстана проведены две спецоперации по ликвидации международных наркоканалов». В результате задержаны четыре человека, которых подозревают в оптовой продаже наркотиков.

Операция проходила одновременно в трех государствах. По итогам скоординированных действий из незаконного оборота изъяли 20 килограммов синтетических наркотических средств.

Ранее МВД Казахстана заявляло о ликвидации нарколаборатории промышленного масштаба в Алма-Атинской области, где изъяли более 200 тыс. разовых доз наркотика на сумму около 6 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в одном из контейнеров, прибывших на морском судне из Эквадора в Петербург, обнаружили тщательно замаскированные тайники с 61 кг запрещенных веществ.

Ранее два жителя Ярославля были задержаны по подозрению в организации нарколаборатории, где нашли три килограмма синтетических наркотиков и свыше 400 кг прекурсоров.