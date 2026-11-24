Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Автобус с 13 детьми перевернулся в Домодедово
МВД: В Домодедово перевернулся автобус с 13 детьми
В городском округе Домодедово Московской области произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 13 детей, сообщила подмосковная полиция.
Авария произошла во вторник около 15.30 на 15-м километре автодороги Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское. По предварительным данным, водитель автобуса «Кинг Лонг» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось, сообщает УМВД по Московской области в Max.
В салоне автобуса находились 13 детей. На данный момент обращений за медицинской помощью не зафиксировано.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Госавтоинспекция Подмосковья также предупредила о сложных погодных условиях до конца суток среды, включая снег, метель и гололедицу, и рекомендовала водителям снизить скорость и увеличить дистанцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на автодороге Пушкино – Красноармейск произошло встречное столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса с несовершеннолетними.
Тогда же в подмосковном Домодедово женщина и ребенок погибли в результате опрокидывания самосвала на их легковой автомобиль.
В июле в Московской области ребенок погиб при столкновении легковой машины с автобусом.