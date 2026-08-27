Минпросвещения сообщило о дополнительных каникулах для первоклассников

Кравцов сообщил о введении дополнительных каникул для первоклассников в феврале

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кравцов сообщил о дополнительных днях отдыха для учащихся первых классов, передает РИА «Новости». По словам министра, данная мера направлена на поддержание активности и предотвращение переутомления самых младших школьников.

«По каникулам мы даем четкие рекомендации, ведь ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года», – заявил руководитель ведомства.

Образовательные учреждения сохраняют за собой право самостоятельно корректировать точные даты отдыха. Главной целью министерства остается создание равных условий для всех школьников вне зависимости от региона проживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения запланировало дополнительную неделю отдыха для первоклассников в середине третьей четверти.

Пресс-служба ведомства установила продолжительность нового учебного года с 1 сентября 2026 года по 26 мая 2027 года.

Ранее министерство исключило домашние задания из учебного плана для учеников первых классов.