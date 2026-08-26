Кравцов заявил, что серьезных изменений в ЕГЭ не будет

Число студентов из других регионов в вузах Дальнего Востока выросло в пять раз

Tекст: Вера Басилая

Дальневосточные вузы начали подводить первые итоги приемной кампании. Дальний Восток уже давно стал местом притяжения для молодых и талантливых, они признают, что регион предоставляет отличные возможности для получения качественного образования. С 2022 года количество абитуриентов из других регионов России, поступивших в вузы Дальнего Востока, увеличилось в пять раз.

В Тихоокеанском государственном университете и Дальневосточном федеральном университете завершилось зачисление на бюджетные места. В 2026 году 51 тыс. заявлений от 9,6 тыс. абитуриентов, из них более 5,5 тыс. – ребята из других регионов России.В вуз уже зачислили 1,7 тыс. ребят на бюджет по программам бакалавриата и специалитета. Среди абитуриентов – вчерашние школьники из 36 субъектов РФ, в том числе Челябинской, Новосибирской, Омской, Нижегородской, Тверской областей, а также Алтайского, Пермского и Краснодарского краев. Студентов привлекают высокие стипендии, комфортные условия переезда и перспективы развития.

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), расположенном во Владивостоке, получили более 97 тыс. заявлений от 18,5 тыс. абитуриентов на все уровни образования. Более 68% поступающих – из других регионов России. Лидерами по числу заявлений стали направления: «Экономика», «Менеджмент» и «Прикладная математика».

«Я из Мончегорска, это под Мурманском, подавала документы в вузы по всей России, а Владивосток выбрала почти случайно – просто понравился кампус. Теперь я очень рада, что всё сложилось именно так, ведь перспективы в нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке колоссальные», – поделилась магистрант Даниэла Фадеева.



«Более 80% студентов Тихоокеанского государственного университета находят работу в регионе сразу после выпуска. Для нас важно, что более 80% наших ребят сразу трудоустраиваются в регионе. То есть мы способствуем по-настоящему усилению кадров Хабаровского края и Дальнего Востока», – отметил ректор ТОГУ Юрий Марфин.

Вузы Дальнего Востока активно сотрудничают с крупными предприятиями. Например, ТОГУ совместно с Московским авиационным институтом готовит кадры для Комсомольского-на-Амуре авиационного завода. Амурский государственный университет заключил договоры с космодромом «Восточный», где студенты проходят практику и часто получают предложения о работе.

Выпускники средних специальных учебных заведений также востребованы на рынке труда. Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум работает с Амурским судостроительным заводом, а Губернаторский авиастроительный колледж – с авиазаводом имени Гагарина.

Для привлечения абитуриентов из других регионов дальневосточные вузы предлагают комфортные условия. Некоторые учебные заведения оплачивают переезд и поездки домой. Кроме того, к 2030 году в шести регионах ДФО построят современные кампусы мирового уровня в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

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