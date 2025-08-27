Эксперт назвала главные ошибки при подготовке к школе

Эксперт «Моифинансы.рф» Дайнеко назвала ошибки россиян при сборах детей в школу

Tекст: Елизавета Шишкова

Россияне часто совершают три основные ошибки при подготовке ребенка к школе, сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольгу Дайнеко.

Первая ошибка – отсутствие заранее составленного плана расходов. Эксперт напомнила: «Планировать свой бюджет и расходы на сборы нужно заранее. Это позволит избежать спонтанных трат и не переплачивать понапрасну».

Дайнеко уточнила, что родителям стоит учитывать не только стандартные траты на школьную форму, обувь и тетради, но и дополнительные расходы, если ребенок нуждается, например, в новых очках или занимается спортом и музыкой. Вторая ошибка – закупка одежды и канцелярии с большим запасом. По словам эксперта, дети быстро растут, поэтому часть вещей может оказаться не по размеру, а в ажиотаже родители приобретают много лишнего.

Третья распространенная ошибка – покупка школьных принадлежностей по слишком высокой или слишком низкой цене. Дайнеко советует выбирать товары средней ценовой категории, обращая внимание на качество, удобство, вес и привлекательность для ребенка. Такой подход поможет собрать ребенка в школу без лишних трат и неудобств.

