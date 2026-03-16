Герасимов сообщил о создании полосы безопасности в Днепропетровской области

Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом

Tекст: Елизавета Шишкова

Дрон, который упал возле стелы Независимости в центре Киева, оказался российским дроном-камикадзе «Ланцет», оснащенным искусственным интеллектом, передают «Вести» со ссылкой на Defense Express.

Эксперты, проанализировавшие фото обломков, пришли к выводу, что это была первая атака данным типом БПЛА на украинскую столицу. В публикации отмечается, что удар также «имел признаки искусственного интеллекта».

В сообщении Defense Express подчеркивается, что «россияне впервые применили для удара по Киеву новый тип ударных дронов, представляющих значительную угрозу». По предварительным данным, дрон упал непосредственно рядом с монументом Независимости.

По информации экспертов, стандартная дальность связи с такими беспилотниками составляет 50 километров, однако на линии боевого соприкосновения они иногда летают на расстояния до 90 километров, а рекордный полет составил 136 километров. Тем не менее, расстояние от границы с Россией до Киева – около 200 километров.

Минобороны России пока не дало официальных комментариев по поводу инцидента. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в своем Telegram-канале высказал мнение, что эти дроны рассчитаны на поражение прифронтовых целей и не способны преодолевать большие расстояния из-за ограниченного ресурса аккумуляторов и радиоуправления.

Ранее сообщалось, что на монумент Независимости в центре Киева могли упасть обломки дрона «Герань».