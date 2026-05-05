ФСБ задержала жителя Курска за работу на украинскую разведку

Tекст: Алексей Дегтярёв

Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 2002 года рождения, его подозревают в госизмене в интересах украинских спецслужб, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что на молодого человека через интернет вышел сотрудник главного управления разведки украинского минобороны. Через популярный мессенджер он предложил россиянину за деньги тайно выполнять различные задания на российской территории.

Выполняя поручения кураторов, злоумышленник привлек к незаконной деятельности четверых близких знакомых из Курска. Группа занималась сбором и передачей фотографий, а также важных сведений о расположении местных военных и гражданских объектов.

Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Фигурант уже дал признательные показания, необходимые следственные действия продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Подмосковья вынес обвинительный приговор молодому человеку за пересылку фотографий военных баз украинской разведке. В Крыму правоохранители завершили расследование дела о государственной измене в отношении жителя Феодосии.