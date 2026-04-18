Tекст: Вера Басилая

В российских силовых структурах сообщили, что среди украинских военных распространилось мнение о невозможности вернуться после отправки на сумское направление. Бывший украинский спецназовец Д. Янгол рассказал, что собирался восстановиться в ВСУ и начал искать подразделение для службы. Его бывшие сослуживцы предупредили, что командиры прямо говорят всем прибывающим в Сумскую область, что «обратного билета» и ротаций не будет, передает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что в лучшем случае военнослужащему ВСУ могут предоставить краткосрочный отпуск. После этого, по его словам, большинство украинских солдат предпочитают дезертировать, чтобы избежать возвращения на сумское направление.

Ранее украинское командование до трех месяцев оставляло бойцов на передовых позициях в Сумской области без ротации.

В районе Юнаковки военнослужащие ВСУ целыми взводами и ротами пропадали без вести.

Сумской пограничный отряд понес значительные потери в районе села Новая Сечь.



