В Самарской области нашли обломки двух сбитых беспилотников

  • Новость часаМинюст Молдавии решил распустить партии блока «Победа»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем армия возвращается к калибру классического автомата Калашникова
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
    В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет
    Актер «Полицейского с Рублевки» записал видео в связи с рецидивом рака
    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства
    Баку и Ереван договорились установить дипломатические отношения
    Президент Киргизии отклонил закон об отмене уголовного наказания за многоженство
    В ФРГ анонсировали онлайн-встречу по Украине перед саммитом РФ и США
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    11 августа 2025, 19:07 • Новости дня

    В Самарской области нашли обломки двух сбитых беспилотников

    Губернатор Федорищев: В Самарской области нашли обломки двух сбитых дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Самарской области силами ПВО сбиты два вражеских беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    Обломки аппаратов нашли в Большечерниговском районе, сообщил Федорищев в своем Telegram-канале. Жертв, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    «Сообщаю, что нашими ПВО были сбиты два вражеских беспилотника, их обломки найдены в Большечерниговском районе Самарской области. Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы», – написал он.

    Губернатор призвал жителей региона не снимать и не публиковать фото и видео работы ПВО, спецслужб, обломков дронов и средств защиты в соцсетях. Он также заявил, что режим «Ковер», который действовал в аэропорту Курумоч из-за угрозы атаки БПЛА, отменен.

    В начале августа пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на Самару.

    10 августа 2025, 20:20 • Новости дня
    Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Архангельской области при задержании мужчины, подозреваемого в поджоге релейного шкафа, был убит один полицейский, второй получил ранение, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

    Злоумышленником оказался неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения, установленный в рамках расследования уголовного дела по статье о покушении на теракт, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, при попытке задержания по месту жительства подозреваемый оказал сопротивление и открыл стрельбу по полицейским. «В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму. Злоумышленник обезврежен и задержан», – говорится в официальном сообщении.

    В операции по задержанию участвовали сотрудники Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, УМВД России по Архангельской области и Росгвардии. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

    Ранее в городе Алексин в Тульской области задержали двух 17-летних местных жителей за поджог релейного шкафа.

    В среду новосибирский облсуд признал 18-летнего жителя Новосибирска виновным в поджоге релейного шкафа, совершенном по заданию из интернета.

    В июле в Новороссийске задержали подозреваемых в подготовке теракта на ж/д путях.

    Комментарии (18)
    11 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Военный эксперт Онуфриенко: Взятие шахты «Краснолиманская» создаст условия для взятия в «клещи» Красноармейска

    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может занять Краснолиманский террикон в течение месяца, это откроет для ВС России еще одну дорогу к Родинскому – ключевому пункту снабжения местной группировки противника и создаст условия для взятия в «клещи» Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы выбили ВСУ из административных зданий второго по величине угольного предприятия в ДНР.

    «После взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в ДНР российским силам нужно провести операцию по выбиванию ВСУ из прилежащего террикона – господствующей высоты. Думаю, мы сможем это сделать в течение месяца. Главную роль здесь должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотники», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Но это будет нелегко, предупреждает собеседник. «Бои за меловую гору под Белогоровкой шли два года с переменным успехом. На выбивание ВСУ из каждого террикона освобожденного Дзержинска уходило по месяцу. Зато мы приобрели бесценный опыт таких операций, что позволяет сейчас проводить их ускоренными темпами», – напомнил спикер.

    «Занятие всей территории шахты откроет путь к находящемуся рядом городу Родинское – ключевому пункту, освобождение которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. Это, в свою очередь, создает условия для взятия в клещи крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», – детализировал аналитик

    «Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», – добавил Онуфриенко.

    «Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение наших войск, которые бьются в Удачном и Котлино. В том районе расположено шахтоуправление № 1 – довольно серьезный пункт ВСУ с массой бетонных укреплений», – продолжил аналитик.

    Он напомнил, что в рамках наступления с востока Россия ранее освободила населенные пункты Маяк и Шахово. «Более того, по неподтвержденным пока данным, наши войска зашли в Кучеров Яр. Таким образом, российские силы постепенно выходят к Доброполью, большому городу у границы ДНР и Днепропетровской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР – шахты «Краснолиманская», сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, сейчас противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

    Ежегодная добыча угля на шахте «Краснолиманская» составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце июля российские войска начали битву за Красноармейск (Покровск) – один из ключевых городов Донбасса.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства с 2026 года

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом.

    Документ предписывает, чтобы с 1 января 2026 года поставки для нужд Вооруженных сил России включали только вещи, произведенные российскими организациями с производственными мощностями на территории страны, передает ТАСС.

    Согласно указу, к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    Ранее Путин внес изменения в ношение военной формы в России.

    В прошлом году Министерство обороны предложило изменения в форму офицеров ВМФ, включая черные тужурки и пилотки.

    Комментарии (12)
    11 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Генерал-лейтенант Казакова исчезла из списка руководства МВД России

    Tекст: Валерия Городецкая

    На сайте МВД России больше не отображается информация о Валентине Казаковой, ранее возглавлявшей Главное управление по вопросам миграции.

    Попытка поиска по ее фамилии приводит к ошибке «404» с сообщением о том, что запрошенный документ не найден, передает ТАСС.

    Казакова была назначена на должность начальника соответствующего управления указом президента России 8 февраля 2019 года. В апреле 2025 года на базе управления была создана новая служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Руководителем новой структуры стал генерал-полковник полиции Андрей Кикоть. В указе отмечалось, что эти изменения связаны с совершенствованием управления миграционной сферой.

    В июне Казакова сообщила, что в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной

    Трамп заявил о намерении убедить Путина завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Трампа, встреча, которая может пройти на Аляске, будет носить предварительный характер, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог, и заявил, что будет «убеждать Путина прекратить конфликт на Украине». Кроме того, Трамп сообщил, что после переговоров намерен информировать украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров о достигнутых договоренностях.

    Он также допустил возможность выхода из дипломатических переговоров по украинскому вопросу, если не удастся достичь прогресса.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Телеканал CNN сообщал, что Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Путиным.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    47 комментариев

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 17:23 • Новости дня
    В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет
    В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты выдвинули инициативу по допуску к водительским правам с 16 лет подростков с особыми достижениями в учебе, спорте или бизнесе.

    Инициатива поступила от депутатов фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, Антона Ткачева и Ярослава Самылина, передает ТАСС.

    Авторы проекта предлагают разрешить выдачу водительских прав подросткам, достигшим 16-летнего возраста, если те проявили выдающиеся успехи в учебной, спортивной или предпринимательской деятельности.

    Ранее в России подготовили стратегию для пересмотра подходов к допуску людей старшего возраста к вождению автомобиля в связи с ростом аварийности.

    Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что в России планируют в течение трех лет ввести в законодательство цифровые водительские права и свидетельства о регистрации транспорта.

    Напомним, с 1 сентября в России вступят в силу обновленные медицинские противопоказания для получения водительских прав, в перечень которых включены новые заболевания.

    Комментарии (11)
    11 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Пашинян рассказал Путину о проекте «Путь Трампа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о проекте «Путь Трампа».

    Проект «Путь Трампа» – транспортный коридор, который должен пройти через Сюникскую область Армении и связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью, передает ТАСС.

    Пашинян также рассказал Путину о результатах переговоров 8 августа в Вашингтоне, в ходе которых было парафировано соглашение о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном, а также согласовано совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы.

    В ходе беседы обсуждалось разблокирование региональных коммуникаций на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и взаимности. «Установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для Армении и Азербайджана, но и для всех стран региона», – заявил Пашинян.

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 20:30 • Новости дня
    Кадыров сообщил о ночных атаках дронов ВСУ на Чечню

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о попытках украинских войск атаковать объекты региона.

    По словам Кадырова, в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим попытался атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два беспилотных летательных аппарата.

    «Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он обратился к жителям республики с призывом сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных объектов немедленно обращаться по номеру 112. Кадыров также выразил благодарность оперативному штабу по проведению спецоперации под руководством Магомеда Даудова и личному составу ВКС России за быстрое реагирование и слаженные действия.

    В декабре Кадыров заявил об атаке дрона на центр Грозного.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 21:00 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 14 украинских дронов за два часа

    Минобороны: Средства ПВО сбили 14 украинских дронов за два часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение двух часов системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областями, сообщило Минобороны.

    С 18.00 до 20.00 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников над Брянской областью, три – над Калужской областью и по одному – над Орловской и Тульской областями, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в воскресенье в период с 11.30 до 15.00 мск в результате работы сил ПВО в регионах России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа. В период с 15.00 до 18.00 мск ПВО уничтожила 26 украинских дронов, 10 из которых были сбиты в Калужской области.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Российские военные уничтожили американский броневик ВСУ в ДНР

    Минобороны: Российские военные уничтожили американский броневик ВСУ в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские операторы беспилотных летательных аппаратов из «Южной» группировки войск уничтожили американскую командно-штабную машину M577, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел в районе населенного пункта Иванополье на территории Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».

    По информации Минобороны, в ходе воздушной разведки были обнаружены и ликвидированы командно-штабная машина M577 вооруженных сил Украины и пикап. Уточняется, что бронеавтомобиль и транспортное средство противника были поражены с помощью беспилотников на оптоволокне КВН, а также 152-мм орудием «Д-20» мотострелковой бригады Южного военного округа.

    M577 – это специальная командно-штабная модификация американского бронетранспортера M113, служащая мобильным центром управления тактическими операциями и обычно применяемая на уровне батальона. Машина отличается возможностью развертывания средств связи и организации штаба непосредственно на линии боевого соприкосновения.

    В июне расчеты с FPV-дронами центра «Рубикон» Минобороны нанесли удары по бронеавтомобилям, укрытиям и оборудованию связи ВСУ.

    В феврале в результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ.

    Ранее ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    В аэропорту Сочи из-за ограничений задержали более десяти рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В международном аэропорту Сочи фиксируются значительные задержки рейсов из-за недавно вводимых временных ограничений на работу.

    В Telegram-канале аэропорта сообщается, что задержки более чем на два часа затронули 12 рейсов. В администрации заверили, что прикладывают усилия для снижения неудобств для пассажиров.

    В тексте подчеркивается, что аэропорт постепенно возвращается к нормальной работе. По состоянию на 17.00 были обслужены 286 рейсов на вылет и прилет.

    Напомним, в пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город. В аэропорту Сочи приостановливали прием и отправку всех воздушных судов.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 20:10 • Новости дня
    В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режим «Беспилотная опасность» снят на территории Татарстана, сообщило МЧС России.

    Сообщение о снятии режима появилось в официальном приложении экстренного ведомства, передает ТАСС.

    «На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» снят», – сказано в сообщении.

    Напомним, в воскресенье днем в Татарстане объявили беспилотную опасность. Также режим беспилотной опасности вводился в Удмуртии.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    Остекление балкона пострадало после уничтожения БПЛА в Калужской области

    Губернатор Шапша: Балкон дома пострадал при уничтожении БПЛА в Калужской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Жуковском районе Калужской области остекление балкона в многоэтажном доме оказалось повреждено из-за взрывной волны, возникшей при уничтожении БПЛА, сообщил глава региона Владислав Шапша.

    В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что пострадавших среди жителей нет, а все необходимые ремонтные работы возьмет на себя районная администрация.

    «В одном из населенных пунктов Жуковского района в ходе уничтожения БПЛА взрывной волной повреждено остекленение балкона многоэтажного жилого дома. Пострадавших нет. Администрацией района будет оказана необходимая помощь в ремонте. На месте работает оперативная группа», – написал Шапша.

    Ранее в воскресенье в период с 11.30 до 15.00 мск в результате работы сил ПВО в регионах России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа. В период с 15.00 до 18.00 мск ПВО уничтожила 26 украинских дронов, 10 из которых были сбиты в Калужской области.

    Сообщалось, что российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    В ЛНР беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета и ранил кассира

    Tекст: Евгения Караваева

    Беспилотный летательный аппарат атаковал здание супермаркета в Лисичанске в Луганской народной республике и ранил молодую женщину-кассира.

    Украинский дрон влетел в окно супермаркета в Лисичанске и ранил сотрудницу магазина, сообщает правительство ЛНР в Telegram. Инцидент произошел накануне вечером около 18.00.

    Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила: «Молодую женщину-кассира, которая находилась в момент прилета в супермаркете, госпитализировали с акубаротравмой и осколочными ранениями в местную больницу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жертвами атаки беспилотников на Тульскую область стали два человека, в Нижегородской – один человек.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин и Пашинян по телефону обсудили встречу Еревана и Баку в Белом доме

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговора по инициативе Еревана Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили итоги недавних встреч в Вашингтоне и дальнейшие шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе Еревана, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы Пашинян подробно рассказал Путину о результатах своей встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла 8 августа.

    Путин отметил важность шагов для достижения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном. Кремль подтвердил готовность России содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей 2020–2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций.

    Глава российского государства также проинформировал Пашиняна об итогах своей беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Пашинян в свою очередь поддержал усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

    В ходе разговора стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, отдельно выделив развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и дальнейшее взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

    Ранее власти Армении допустили, что Россия проявит интерес к финансированию восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, включая участок Иджеван – Газах.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания документов в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США пытаются мешать сотрудничеству России и Китая в регионе Закавказья.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной
    Суд Армении признал незаконным задержание Карапетяна
    В Германии начато расследование махинаций при закупках газа
    Рой медуз нарушил работу фильтров насосных станций на крупнейшей АЭС Франции
    Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение новой школьной формы с нацистской
    Зоозащитники подали иск против зоопарка Лейпцига из-за усыпления тигрят
    Уехавшая из России актриса призналась в работе таксисткой в Париже

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»

    «Социальные сети формируют искаженное представление об успехе». Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, почему молодое поколение россиян все чаще сталкивается с так называемым выгоранием и проблемами на работе – и как этому можно помочь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США мешают России и Китаю в Закавказье

    Закавказье стало ареной грандиозного противостояния между сильнейшими мировыми державами, и цена вопроса – транспортная связность всего евразийского континента. По крайней мере, именно так выглядит заключенная в США Арменией и Азербайджаном сделка по созданию так называемого Зангезурского коридора. Каковы в данном случае интересы Вашингтона, Москвы и Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации