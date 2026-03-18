Армия Китая вытеснила филиппинские самолеты у рифа Скарборо

НОАК вытеснила два филиппинских самолета из района рифа Скарборо

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы Китая вытеснили два самолета C-208 ВВС Филиппин, которые без разрешения пересекли воздушное пространство в районе спорного рифа Скарборо (Хуанъянь). Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжай Шичэнь сообщил, что китайские военные задействовали морские и воздушные силы, сделали предупреждение и приняли меры для вытеснения филиппинских самолетов, передает ТАСС.

По словам Чжай Шичэня, Пекин расценивает действия филиппинской авиации как серьезное посягательство на суверенитет КНР. Он отметил, что такие инциденты могут привести к недоразумениям, и подчеркнул необходимость немедленного прекращения «нарушений и провокаций» со стороны Филиппин.

Чжай Шичэнь также заявил: «Войска нашей зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии высокой боевой готовности, они будут решительно защищать национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в регионе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские и военно-воздушные силы НОАК провели патрулирование в Южно-Китайском море в состоянии боевой готовности.

Ранее в ноябре 2025 года Китай также вытеснил иностранные корабли и самолеты у рифа Скарборо. А в апреле 2025 года военнослужащие Китая пресекли попытку филиппинского военного судна остаться у спорного рифа Скарборо, потребовав покинуть территориальные воды КНР.