НОАК вытеснила два филиппинских самолета из района рифа Скарборо
Два филиппинских самолета были вынуждены покинуть воздушное пространство над спорным рифом Скарборо (Хуанъянь) после действий китайских военных, применивших морские и воздушные силы.
Вооруженные силы Китая вытеснили два самолета C-208 ВВС Филиппин, которые без разрешения пересекли воздушное пространство в районе спорного рифа Скарборо (Хуанъянь). Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжай Шичэнь сообщил, что китайские военные задействовали морские и воздушные силы, сделали предупреждение и приняли меры для вытеснения филиппинских самолетов, передает ТАСС.
По словам Чжай Шичэня, Пекин расценивает действия филиппинской авиации как серьезное посягательство на суверенитет КНР. Он отметил, что такие инциденты могут привести к недоразумениям, и подчеркнул необходимость немедленного прекращения «нарушений и провокаций» со стороны Филиппин.
Чжай Шичэнь также заявил: «Войска нашей зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии высокой боевой готовности, они будут решительно защищать национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в регионе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские и военно-воздушные силы НОАК провели патрулирование в Южно-Китайском море в состоянии боевой готовности.
Ранее в ноябре 2025 года Китай также вытеснил иностранные корабли и самолеты у рифа Скарборо. А в апреле 2025 года военнослужащие Китая пресекли попытку филиппинского военного судна остаться у спорного рифа Скарборо, потребовав покинуть территориальные воды КНР.