Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».2 комментария
Военные КНР вытеснили филиппинский фрегат из района рифа Скарборо
Военнослужащие Китая пресекли попытку филиппинского военного судна остаться у спорного рифа Скарборо, потребовав покинуть территориальные воды КНР.
Как сообщает ТАСС, военные Народно-освободительной армии Китая вытеснили филиппинский сторожевой корабль из акватории острова Хуанъянь, также известного как риф Скарборо. Инцидент произошел 20 апреля, когда, по утверждению Пекина, филиппинский фрегат № 36 незаконно вошел в территориальные воды Китая у спорного острова без разрешения властей КНР. Представитель Южной зоны боевого командования НОАК старший полковник Чжао Чживэй пояснил: «ВМС Южной зоны боевого командования организовали силы для отслеживания, мониторинга, предупреждения и вытеснения фрегата в соответствии с законом».
Остров Хуанъянь является предметом многолетних территориальных споров между Китаем и несколькими странами региона, включая Филиппины. Южно-Китайское море богато запасами углеводородов, что повышает стратегическую и экономическую значимость архипелагов Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь. Помимо Китая и Филиппин, свои претензии на эти территории также предъявляют Бруней, Вьетнам и Малайзия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай усилил контроль над рифом Хуанъянь, филиппинское судно протаранило китайский военный корабль в спорных водах, а также КНР привела войска в боеготовность в Южно-Китайском море.