19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.2 комментария
Трамп назвал главу аппарата Белого дома самым могущественным человеком в мире
Президент США Дональд Трамп назвал главу аппарата Белого дома Стивена Миллера «самым могущественным человеком в мире».
«Кстати, сейчас в этой комнате находится самый могущественный человек в мире – глава аппарата Белого дома Стивен Миллер», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
После этого Трамп пригласил Миллера на трибуну, чтобы разделить свою пресс-конференцию на несколько частей.
Трамп назначил своего заместителя руководителя аппарата и ключевого советника Стивена Миллера главой аппарата Белого дома с 9 ноября. На этой должности он сменил Сьюзи Уайлс, которая перешла в политическую структуру американского лидера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о знакомстве российской делегации с руководителем администрации президента США Стивеном Миллером.
В начале ноября лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис резко осудил назначение Стивена Миллера главой аппарата Белого дома.
Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали начать расследования в отношении предпринимателя Илона Маска и Стивена Миллера.