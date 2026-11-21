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Автомобиль наехал на сброшенное ВСУ взрывное устройство в Брянской области
В Брянской области автомобиль наехал на сброшенное ВСУ взрывное устройство
В Гордеевском районе автомобиль местного жителя наехал на взрывное устройство, сброшенное Вооруженными силами Украины, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
Инцидент произошел в лесном массиве на дороге вблизи села Великий Бор Гордеевского района. За рулем транспортного средства находился 64-летний мужчина.
«64-летний местный житель на своем автомобиле наехал на взрывное устройство, сброшенное украинскими террористами. К счастью, никто не пострадал. Машина повреждена», – написал Ковальчук в MAX.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Брянской области 67-летний местный житель погиб в результате детонации сброшенного с украинского беспилотника взрывного устройства.
В четверг в селе Витемля Погарского района 42-летний мужчина получил осколочные ранения при взрыве украинского беспилотника.
В понедельник в селе Плавна Климовского района 19-летний юноша пострадал в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль.