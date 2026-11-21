19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.2 комментария
Мужчина и женщина пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара украинских войск по гражданскому автомобилю в селе Щекино пострадали двое мирных жителей.
Хинштейн сообщил в Мах, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по легковой машине в Рыльском районе Курской области.
По его словам, инцидент произошел в селе Щекино. В результате атаки 47-летний мужчина получил акубаротравму, ожоги и осколочные ранения груди, шеи и лица. Кроме того, у 55-летней женщины зафиксирована акубаротравма.
Пострадавшие самостоятельно обратились в медицинское учреждение, где врачи оказали им всю необходимую помощь. В настоящее время пациенты отпущены на амбулаторное наблюдение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об увеличении числа пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Курск до 11 человек. В воскресенье четыре человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Курск и село Прилепы.