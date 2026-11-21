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Бастрыкин запросил доклад об отравлении хлором в бассейне в Хабаровске
Бастрыкин запросил доклад об отравлении хлором в бассейне Хабаровска
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах массового отравления посетителей бассейна хлором в Хабаровске, сообщает Следственный комитет.
«Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании обстоятельств отравления жителей Хабаровского края. В социальных медиа сообщается, что в Хабаровске в одном из бассейнов произошло массовое отравление хлором его посетителей. Несколько несовершеннолетних были госпитализированы», – следует из сообщения СК в Мах.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Ранее сообщалось об утечке хлора в бассейне спортивной школы «Дельфин» в Хабаровске. По данным прокуратуры, инцидент произошел днем 21 ноября из-за выхода из строя подстанции подачи хлора. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате пострадали 10 человек, включая троих детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу причиной массового отравления в хабаровском бассейне «Дельфин» назвали ошибку обслуживающего персонала. Власти Хабаровска временно закрыли спортивное учреждение. Троих детей доставили в больницу в состоянии средней тяжести в результате утечки хлора.