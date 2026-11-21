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Жительница в Мурманске пострадала при взрыве неизвестного предмета
Жительница Мурманска получила травму из-за взрыва предмета в личных вещах
В Мурманске женщина получила взрывную травму в результате неосторожного обращения с неизвестным предметом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В отдел полиции поступило сообщение о травмировании местной жительницы 1957 года рождения в результате неосторожного обращения с неизвестным предметом, находящимся в ее личных вещах, передает РИА «Новости».
Женщину госпитализировали и оказали ей необходимую медицинскую помощь. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте взрывчатых веществ и устройств.
В МВД добавили, что по делу назначен комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также назначены экспертизы для установления предмета, из-за которого произошел взрыв.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре мирная жительница пострадала при сбросе взрывчатки с дрона в Белгородской области. В апреле житель Брянской области получил ранение при попытке поднять взрывное устройство.
МВД предупредило об опасности взрывных устройств в оставленных вещах.