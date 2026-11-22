Будущий главком бундесвера пообещал жестко пресекать домогательства

Tекст: Дарья Григоренко

Будущий главнокомандующий вооруженными силами Германии назвал сложившуюся ситуацию с правонарушениями в армии нетерпимой, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

«Эти цифры для меня невыносимы. Это не мой бундесвер. Недопустимо, что из-за проступков немногих вооруженные силы предстают в дурном свете. Мы не можем просто закрыть на это глаза», – заявил Фройдинг.

Военачальник, занимающий сейчас пост инспектора сухопутных войск ФРГ, добавил, что решение проблемы начинается с прозрачности и огласки неподобающего поведения. По его словам, на командирах лежит ответственность за развитие культуры руководства, основанной на взаимном уважении.

Генерал-лейтенант указал на необходимость в полной мере применять армейские дисциплинарные меры и уголовно-правовые инструменты. Он также призвал ускорить юридическое рассмотрение подобных инцидентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вооруженные силы Германии сформировали восемь новых батальонов.

В прошлом месяце министерство обороны ФРГ сообщило о росте числа зарегистрированных правонарушений на сексуальной почве в бундесвере.

В министерстве обороны Германии назрело недовольство кадровой политикой.