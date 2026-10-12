12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
В Минобороны ФРГ вспыхнул скандал из-за кадровой политики
Welt am Sonntag: В Минобороны ФРГ вспыхнул скандал из-за кадровой политики
В министерстве обороны Германии нарастает недовольство кадровой политикой, при которой назначения на ключевые должности осуществляются благодаря личным связям, а не профессиональным качествам.
Сотрудники министерства обороны Германии выразили недовольство кадровой политикой ведомства, где решающую роль стали играть личные знакомства, пишет Welt am Sonntag.
«Действительно ли решающее значение имеют профессиональная пригодность, результаты работы и компетентность – или же связи, политические сети и те самые «особые доверительные отношения»?» – говорится в анонимной жалобе сотрудников ведомства.
Одним из поводов для конфликта стало назначение Нильса Хильмера руководителем аппарата статс-секретаря без проведения обязательного конкурса. Руководство министерства не дало совету персонала поучаствовать в процедуре, из-за чего совет планирует оспорить решение в суде.
Авторы жалобы опасаются за свои карьеры из-за открытой критики, но называют министерство «лавкой самообслуживания» и «добычей правящей партии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотрудники Минобороны Германии тайно пожаловались на кадровую политику. На прошлой неделе эксперты назвали беспрецедентным скандалом задержание экс-главы разведки страны. Летом Берлин нашел замену скандальному послу в Грузии.