Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Ставропольском крае

Ураган «Исайяс» дошел до Флориды

Tекст: Антон Антонов

«Угрожающий жизни штормовой нагон воды обрушился на побережье Мексиканского залива, в то время как опасные ураганные условия и паводки продвигаются вглубь», – сообщает центр.

Максимальная скорость ветра урагана достигает около 169 км в час, он движется на север со скоростью около 31 км в час, передает РИА «Новости».

Без электроэнергии остались почти 300 тыс. потребителей во Флориде и почти 175 тыс. в соседней Алабаме, служба мониторинга интернета NetBlocks сообщает о падении уровня интернет-соединения в штате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания Chevron эвакуировала персонал из Мексиканского залива из-за урагана.

Флорида и Джорджия ввели режим ЧС из-за урагана «Исайяс».

«Исайяс» стал самым поздним первым ураганом в Атлантике.