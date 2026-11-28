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Посол Палестины заявил о желании беженцев вернуться из России в сектор Газа
Посол Палестины в РФ заявил о желании беженцев вернуться в сектор Газа
Большинство палестинских беженцев, приехавших в Россию после обострения конфликта 7 октября 2023 года, готовы вернуться домой при устойчивом завершении боевых действий, рассказал посол Государства Палестина в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
«Если они станут на самом деле уходить из Газы, и отстраивание Газы начнется снова, конечно, люди хотели бы обратно. Думаю, да. Мы палестинцы. Если нам предложат любую страну мира – мы любим Палестину и хотим жить там», – сказал посол РИА «Новости».
Дипломат добавил, что израильские военные продолжают контролировать значительную часть анклава и наносить регулярные удары. Несмотря на тяжелые условия, в секторе Газа остается множество мирных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Овсянникова сообщила об эвакуации почти 1,3 тыс. граждан России и их родственников из сектора Газа.
В четверг она рассказала о подготовке к выводу еще трех россиян из палестинского анклава. В марте посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил о сохранении контроля израильских войск над половиной территории сектора Газа. Президент Палестины Аббас перенес всеобщие выборы на 11 сентября 2027 года.