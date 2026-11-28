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Гериатр Ткачева связала крепкий сон со снижением риска ранней смерти на 25%
Гериатр Ткачева связала крепкий сон со снижением риска ранней
Крепкий и регулярный сон снижает риск ранней смерти почти на 25% и может способствовать увеличению продолжительности жизни, сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.
«Сочетание достаточной продолжительности сна и регулярного времени отхода ко сну снизит риск ранней смерти примерно на 24%. Даже одно только стабильное время отхода ко сну может снизить этот риск на 31%», – заявила Ткачева РИА «Новости».
По словам специалиста, сон выступает основополагающим фактором долголетия. Постоянный недостаток сна, нерегулярное время отхода ко сну и частые пробуждения способны ускорить старение организма.
Врач добавила, что большинству взрослых необходимо спать от семи до девяти часов, при этом важны стабильный режим и чувство восстановления утром.
Ткачева порекомендовала следовать правилу «7:1»: спать не менее семи часов и ложиться в одно и то же время как минимум пять ночей в неделю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Умнов предупредил о повышении риска инсульта примерно на 30% из-за недостатка сна.
Ученые установили связь продолжительности сна с ускоренным биологическим старением организма.
Доктор Ткачева заявляла о разрушительном воздействии хронического недосыпа на сердечно-сосудистую систему, работу мозга и процессы старения человеческого организма.