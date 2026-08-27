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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

    2 комментария
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    9 комментариев
    27 августа 2026, 09:02 • Новости дня

    Британские хирурги впервые удалили опухоль мозга с помощью ИИ

    ИИ в реальном времени помог спасти зрение при удалении опухоли мозга

    Tекст: Мария Иванова

    Инновационная компьютерная система помогла специалистам в Британии во время операции обойти опасные зоны в основании черепа и спасти 48-летнего пациента от потери зрения.

    Уникальное медицинское вмешательство прошло в лондонской Национальной больнице неврологии и нейрохирургии, передает ТАСС.

    Во время процедуры алгоритм в реальном времени анализировал видео с камеры и подсвечивала критически важные структуры. Это позволило врачам не повредить нервы и сосуды.

    Первым пациентом, прошедшим через подобную процедуру, стал Рис Хибберт. До лечения 48-летний мужчина передвигался с тростью из-за стремительно падающего зрения, однако уже через неделю после хирургического вмешательства смог ходить самостоятельно.

    Передовую систему создали эксперты больницы Университетского колледжа Лондона. В масштабной разработке также приняли участие специалисты Национального института здравоохранения и технологической корпорации Google.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московские врачи провели уникальную операцию на сосудах головного мозга для спасения зрения пациентки.

    Петербургские хирурги удалили опухоль грудной клетки с применением технологий дополненной реальности.

    Компания Neuralink создала инновационного робота для хирургических вмешательств в любых отделах мозга.

    24 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами

    Минздрав обязал стоматологов применять анестезию при риске боли

    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Стоматологи с 1 сентября будут обязаны использовать препараты для анестезии во время любых стоматологических манипуляций, способных причинить дискомфорт пациентам.

    Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 октября, передает РИА «Новости». Министерство здравоохранения выпустило документ, регламентирующий работу профильных специалистов.

    «В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю «стоматология», может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием», – отмечается в тексте приказа.

    Ведомство также расширило список специалистов, имеющих право оказывать первичную доврачебную помощь взрослым пациентам. Теперь эти обязанности смогут выполнять гигиенисты, зубные техники и врачи. Ранее такие полномочия были исключительно у фельдшеров общей практики.

    Дополнительным нововведением стало требование к оснащению профильных отделений, кабинетов и лабораторий. Медицинские учреждения должны в обязательном порядке иметь в наличии препараты и изделия для экстренной помощи при анафилактическом шоке.

    Минздрав расширил перечень допущенных к работе анестезиологами-реаниматологами врачебных специальностей.

    На прошлой неделе министерство обновило профессиональные стандарты для занятия руководящих должностей средним медперсоналом.

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    25 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Британия получила доступ к данным Украины с поля боя для обучения ИИ

    Британия получила доступ к данным ВСУ для обучения ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Великобритания стала первым иностранным партнером, получившим доступ к платформе данных с поля боя Avengers AI Labs, разработанной Украиной.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем и глава киевского режима Владимир  Зеленский подписали соглашение в Киеве, предоставив британским специалистам первый в истории доступ к украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs, передает портал Aiweekly со ссылкой на сайт правительства страны.

    Avengers AI Labs – это платформа, построенная на основе 5 млн аннотированных изображений поля боя, получаемых из данных системы DELTA и обрабатывающей более 100 тыс. видеопотоков с дронов в месяц с примерно 70% идентификации целей противника в режиме реального времени.

    Три британских стартапа – Sintela, Mind Foundry и Skyral – реализуют пилотные проекты, ориентированные на оптоволоконные датчики защиты базы и маломощные чипы искусственного интеллекта для дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии в начале августа побывал с визитом в Киеве, а премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева. ВСУ начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    24 августа 2026, 10:59 • Новости дня
    Врач раскрыл неожиданный расход калорий за день на диване

    Нейрогастроэнтеролог Симаков: Человек даже на диване тратит более 1000 калорий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Человек может провести день за ноутбуком, почти не выходить из дома и все равно потратить больше тысячи килокалорий, рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

    Симаков рассказал о базовом расходе энергии в покое, передает Газета.Ru.

    «Калории уходят прежде всего на обогрев собственного тела. Человек все-таки теплокровный, и это требует энергии», – объяснил специалист, подчеркнув, что обмен веществ продолжает работать даже при минимальной активности.

    Однако, по его словам, распространенное убеждение о резком ускорении сжигания калорий в холодное время преувеличено: заметный прирост расхода нужен лишь при реальном мерзлении, длительном пребывании на улице или жизни в неотапливаемых помещениях. Большинство людей, отметил врач, живут в домах и квартирах с отоплением, поэтому организм не переходит в режим экстремального обогрева.

    Симаков напомнил, что базовый расход рассчитывают по формулам, где учитывают пол, возраст и вес. В молодости он немного выше из-за недавнего завершения роста, после 30 лет начинает плавно снижаться, а более заметное падение, по статистике, чаще приходится на пенсионный возраст.

    Врач привел примеры: мужчина весом около 80 килограммов в покое тратит примерно 1700–1800 килокалорий в сутки, женщина весом около 55 килограммов – около 1300–1400 килокалорий. Увеличение активности добавляет к этим значениям отдельную «надбавку» – тем больше, чем интенсивнее тренировки или физический труд.

    Масса тела тоже существенно влияет на цифры, подчеркнул Симаков. Так, при весе мужчины около 140 килограммов суточный расход в покое уже может достигать 2600–2700 килокалорий. Специалист предостерег от заблуждения, будто день без движения равен нулевому расходу, и напомнил, что именно прогулки и физическая работа заметно увеличивают итоговую трату энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым уделять физической активности не менее 150–300 минут в неделю для поддержания здоровья.

    По оценкам экспертов, час неспешной ходьбы сжигает примерно 200–300 килокалорий и помогает увеличить ежедневный расход энергии.

    Диетолог Елена Устинова советует взрослым потреблять 1–1,5 г белка на каждый килограмм массы тела для поддержания здоровья и нормального обмена веществ.

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    24 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Китайские журналы объявили войну ИИ-литературе

    24 китайских журнала ввели бессрочный запрет на публикации авторов с ИИ-текстами

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские редакции объединились в борьбе с искусственным интеллектом, который угрожает подменить труд настоящих писателей поддельными текстами.

    Двадцать четыре литературных журнала из провинций Цзянсу, Цзянси, Ганьсу, Хубэй, Гуандун и других регионов подписали заявление под названием «Защитим оригинальность, отвергнем ИИ», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Paper.

    К инициативе также присоединились издания из провинций Юньнань, Шаньси, Вэньчжоу, Гуйчжоу и других регионов Китая.

    В издании отмечают: «На днях 24 литературных журнала из провинций Цзянсу, Цзянси, Ганьсу, Хубэй, Гуандун и других регионов выступили с совместным заявлением». Редакции считают, что генерация или редактирование текстов с помощью искусственного интеллекта представляет собой плагиат, вытесняющий настоящих писателей и нарушающий этические основы литературного творчества.

    Журналы договорились полностью отказаться от рукописей, созданных или отредактированных нейросетями, и ввели двухэтапную проверку – ручную и с применением технических детекторов. Если факт использования ИИ подтвердится, автора внесут в черный список, а данные о нем передадут во все 24 издания для полного запрета на публикации.

    Причиной жестких мер стал стремительный рост нейросетей, спровоцировавший наплыв псевдоавторов и деградацию литературной среды. Редакции подчеркнули, что литература требует человеческого труда, глубоких размышлений и искренних эмоций, поэтому произведения не могут быть продуктом механического конвейерного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследование Национального бюро экономических исследований США показало, что более половины всех новых книг содержат текст, сгенерированный искусственным интеллектом.

    Крупнейшая аудиторская компания PwC опубликовала официальные отчеты со сгенерированными нейросетью ошибками и ссылками на несуществующие исследования.

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    26 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Малярийный комар из багажа убил сотрудника аэропорта Франкфурта

    Сотрудник аэропорта Франкфурта-на-Майне умер от завезенной в багаже малярии

    Tекст: Мария Иванова

    Работник аэропорта в Германии скончался после заражения малярией от укуса комара, который мог прибыть в страну на борту самолета.

    Сотрудник аэропорта Франкфурта-на-Майне скончался после укуса инфицированного комара, который, вероятно, прибыл в страну в багажном отсеке самолета, передает ТАСС.

    Информацию об этом распространило агентство DPA, ссылаясь на представителя компании Fraport, управляющей авиаузлом.

    «К сожалению, мы можем это подтвердить. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родственникам умершего», – заявил представитель Fraport.

    Месяцем ранее компания сообщала о заражении малярией четырех сотрудников. Сейчас число заболевших работников достигло шести человек, все они находятся под наблюдением медиков. На территории аэропорта установлены ловушки для насекомых, пойманные особи отправлены на лабораторное исследование.

    Малярия – опасное заболевание, переносимое комарами. Институт Роберта Коха классифицирует «аэропортовую малярию» как крайне редкую форму болезни, при которой инфицированное насекомое попадает в страну на борту самолета или с багажом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегат Международной шахматной федерации Сергей Индейкин скончался после укуса малярийного комара в Нигерии.

    Международная группа исследователей открыла в Уганде устойчивую к современным препаратам мутацию возбудителя малярии.

    Академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о схожести симптомов лихорадки денге с малярией.

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    24 августа 2026, 14:45 • Новости дня
    Онищенко призвал создать реестр медицинских блогеров в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Создание реестра медицинских блогеров потребует четкого определения контролирующего ведомства и инструментов для принятия мер в отношении пользователей, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

    При создании реестра медицинских блогеров в России необходимо четко определить контролирующее ведомство, считает заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, передает РИА «Новости».

    Кроме того, следует понять, с помощью каких инструментов будут приниматься меры в отношении таких интернет-пользователей, подчернул он.

    «Надо на берегу четко осмыслить, что и как, и кто будет контролировать – это первое. Второе – через какие инструменты будут приниматься меры», – сказал Онищенко.

    Он добавил, что сейчас блогеров уже регулирует Минцифры. Поэтому нужно решить, кто при появлении такого реестра будет наблюдать за ними.

    Согласно данным аналитического центра ВЦИОМ, 46% россиян однозначно поддерживают предложение о создании реестра блогеров по теме медицины и здоровья. В такой список интернет-пользователь мог бы попасть, только если подтвердит наличие соответствующего образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала идею создания специального реестра квалифицированных медицинских блогеров.

    Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал внедрить строгую систему проверки качества биологически активных добавок.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал излишнее регулирование деятельности авторов контента угрозой для их работы.

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    25 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Московские хирурги вернули зрение столетнему мужчине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медики столичной ГКБ № 15 успешно прооперировали векового пациента, вернув ему возможность видеть, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

    В ведомстве уточнили, что операция потребовала от хирургов высочайшей точности из-за сложного сочетания заболеваний.

    «В поликлинике у мужчины выявили незрелую осложненную катаракту и подвывих хрусталика. Из-за сочетания патологий операция требовала особой хирургической точности. Пациента направили в ГКБ № 15. Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно – врачи смогли восстановить зрение пациента», – сообщается в канале Департамента в Max.

    Перед выпиской пожилой москвич выразил глубокую благодарность медицинскому персоналу за чуткость и шанс снова наслаждаться красками мира.

    В июле московские врачи провели уникальную операцию для спасения зрения пациентки с аневризмой.

    Весной медики из Приморья успешно извлекли металлический осколок из глаза пострадавшего рабочего.

    В начале года Минздрав России насчитал в стране 17 тыс. граждан старше ста лет.

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    26 августа 2026, 04:07 • Новости дня
    Пентагон объявил о полном удалении ПО Anthropic со своих систем к концу сентября

    Замминистра обороны США Майкл: Пентагон удалит ПО Anthropic со своих систем

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны США намерено полностью отказаться от программного обеспечения компании Anthropic во всех своих системах уже к концу сентября, заявил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл.

    «Мы систематически удаляем их программное обеспечение из всех систем ведомства… Мы завершим этот процесс к концу сентября», – заявил Майкл.

    Он пояснил, что процесс требует времени из-за глубокой интеграции софта в сложные военные комплексы. Программы необходимо извлекать постепенно и ответственно, чтобы гарантировать бесперебойную работу Пентагона, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет похвалил себя за решение навсегда «выгнать» Anthropic из ведомства.

    Весной военное ведомство официально признало компанию-разработчика угрозой для цепочки поставок. Причиной стал отказ руководства Anthropic предоставить Пентагону полный доступ к своим ИИ-технологиям. Компания Anthropic подала иск против Министерства обороны США из-за признания ее угрозой безопасности.

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    26 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Россиянам рассказали о последствиях нового закона об ИИ

    Адвокат Григориади: Пользователи ИИ не заметят изменений в связи с новым законом

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление в силу нового закона об искусственном интеллекте 1 сентября пройдет практически незаметно для большинства граждан России, сообщил адвокат Дмитрий Григориади.

    Григориади заявил, что после вступления в силу закона об искусственном интеллекте 1 сентября для большинства россиян практически ничего не изменится. Документ носит рамочный характер и регулирует только большие фундаментальные модели с количеством параметров от 1 млрд. Значительная часть норм начнет действовать 1 марта 2027 года, передает «Газета. Ru».

    «Закон не вводит обязательную маркировку созданного ИИ контента. С марта 2027 года крупные интернет-площадки с суточной аудиторией от 500 тыс. пользователей должны будут предоставить авторам возможность установить соответствующее предупреждение, но пользоваться ею необязательно. Гражданин не получил отдельного права знать, что решение о нем принимал алгоритм», – отметил адвокат Дмитрий Григориади.

    По его словам, действующий закон о персональных данных запрещает без письменного согласия человека принимать юридически значимые решения исключительно на основании автоматизированной обработки. Гражданин вправе потребовать объяснений и пересмотра такого решения. За ошибку алгоритма отвечает применившая его организация.

    С марта 2027 года правительство сможет определять сферы, в которых разрешено использовать только российские суверенные или национальные модели. Они должны обрабатывать и хранить данные в России, при этом запрета иностранных нейросетей закон не предусматривает. Принадлежность прав на созданные нейросетью материалы придется проверять в пользовательском соглашении сервиса.

    Совет Федерации одобрил закон о регулировании больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

    Новый документ разделяет цифровые разработки на суверенные и национальные категории.

    Депутаты Госдумы приняли норму о возможности добровольной маркировки сгенерированного нейросетями контента.

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    26 августа 2026, 11:44 • Новости дня
    Гейтс предупредил о скрытой опасности искусственного интеллекта

    Гейтс призвал лишить разработчиков права самостоятельно контролировать ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Искусственный интеллект является самым опасным инструментом из когда-либо разработанных, поэтому контроль за ним нельзя оставлять исключительно разработчикам, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

    Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал ужесточить контроль над искусственным интеллектом, заявив об опасности технологии и ее превосходстве над человеком в программировании, передает РИА «Новости». Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил обеспокоенность текущей ситуацией в индустрии.

    «Самостоятельный контроль самого опасного из когда-либо изобретенных инструментов? Нет, спасибо!» – сказал Гейтс в интервью The New York Times. Он выступил за обязательные проверки ИИ-систем, которые могут использоваться в военных целях, включая создание биологического оружия.

    Миллиардер признался, что современные нейросети, такие как Claude Code от Anthropic, уже превосходят его в программировании. Гейтс отметил, что это третий раз в его жизни, когда технологические достижения по-настоящему его поразили, после графического интерфейса в 1980 году и первых версий ChatGPT в 2022 году.

    По словам Гейтса, представители техноиндустрии серьезно обеспокоены стремительным развитием ИИ, но скрывают свои опасения ради привлечения инвестиций. Он призвал усилить контроль над технологией, ввести налог на ее использование и запретить замену людей нейросетями в ряде профессий, чтобы избежать массового сокращения рабочих мест.

    Основатель Microsoft Билл Гейтс запланировал визит в КНР для обсуждения глобальных мер контроля за нейросетями.

    Администрация США рассмотрела возможность обязательной проверки новых моделей искусственного интеллекта перед публичным релизом.

    Ранее чат-бот ChatGPT выдал пользователям подробные инструкции по созданию биологического оружия.

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    26 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    WP: Вспышка Эболы в Конго может стать крупнейшей в истории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Темпы распространения вируса в Демократической Республике Конго значительно превышают показатели самой смертоносной эпидемии 2014-2016 годов, пишет газета The Washington Post (WP).

    По данным WP, текущая ситуация может превзойти все предыдущие показатели, передает РИА «Новости».

    «Ситуация выглядит плохо и ухудшается каждый день. Вирус распространяется очень-очень быстро», – сообщила журналистам руководитель направления по Эболе Международного комитета спасения в ДР Конго Элис Райбс.

    Скорость распространения инфекции уже значительно превышает темпы западноафриканской эпидемии 2014-2016 годов. Тогда за первые 100 дней выявили 759 случаев заражения, что составляет менее 15% от текущих показателей в ДР Конго за аналогичный период. Опрошенные врачи в провинциях Итури и Северное Киву отмечают, что официальная статистика может не отражать реального масштаба бедствия.

    Борьбе с заболеванием мешают нехватка финансирования, дефицит врачей и слабая система эпидемиологического контроля. Ситуацию усугубляют вооруженный конфликт на востоке страны и распространение дезинформации. Несмотря на угрозу, местные жители продолжают активно посещать массовые мероприятия.

    Национальный институт общественного здравоохранения ДР Конго сообщил, что количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 5656. От болезни уже скончались 2715 человек.

    Напомним, эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго охватила территорию размером с Францию.

    Представитель Всемирной организации здравоохранения сообщил о гибели почти двух тысяч человек за три месяца.

    Эксперты ВОЗ заявили о многократном занижении официальных масштабов распространения инфекции.

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    25 августа 2026, 04:38 • Новости дня
    Минтранс сообщил об обязательном курсе по беспилотникам в ряде вузов

    Минтранс сообщил об обязательном курсе по БПЛА в ряде вузов

    Tекст: Катерина Туманова

    С сентября изучение курса беспилотных систем станет обязательным для студентов всех транспортных вузов страны, сообщили в Минтрансе.

    Студенты 19 транспортных вузов России с 1 сентября начнут изучать единый курс по беспилотным системам, передает ТАСС.

    «По поручению министра транспорта Андрея Никитина модуль будет введен с 1 сентября 2026 года во всех 19 транспортных вузах и будет обязательным для всех обучающихся», – подчеркнули в ведомстве.

    На базе Российского университета транспорта создаются новые образовательные программы. Они охватят передовые направления, включая искусственный интеллект, цифровые технологии и интеллектуальные транспортные системы. В дальнейшем эти наработки внедрят во всех отраслевых учебных заведениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Фальков сообщил о возможности у  студентов учиться проектировать беспилотные автомобили. Премьер Мишустин  анонсировал увеличение числа бюджетных мест по робототехнике и электронике. Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА.

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    26 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    FT: Маск построит орбитальные дата-центры

    FT: SpaceX планирует запустить до миллиона спутников для орбитальных ЦОД

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания SpaceX намерена создать на околоземной орбите масштабную сеть центров обработки данных для развития искусственного интеллекта.

    Компания SpaceX смогла убедить инвесторов в финансовой привлекательности развертывания сети орбитальных центров обработки данных для искусственного интеллекта, сообщает Financial Times.

    Проект предполагает запуск на околоземную орбиту до одного миллиона спутников, оснащенных микропроцессорами. Ожидается, что эта инициатива может принести триллионные доходы в перспективе, отмечает ТАСС.

    SpaceX планирует занять доминирующее положение на новом рынке орбитальных ЦОД. Компания, успешно вышедшая на фондовый рынок в июне, намерена начать запуски спутников уже в 2027 году. Ключевым элементом программы станет 122-метровая ракета Starship.

    «Это не что-то из далекого будущего», – заявил в августе Илон Маск инвесторам. Однако внутренние документы и оценки инженеров показывают, что SpaceX предстоит решить серьезные технические проблемы. Среди них – снижение стоимости частых запусков, охлаждение мощных компьютеров в вакууме и регулярное обновление оборудования.

    Эксперты отмечают огромные логистические сложности проекта. Для поддержания группировки Starmind потребуется запускать более девяти ракет в день, учитывая замену чипов каждые пять лет и вывод 60 аппаратов за один пуск. Первоначальная сеть может быть развернута к 2028 году, но успех будет зависеть от экономической целесообразности по сравнению с наземными центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX запланировала запуск миллиона спутников для создания орбитальных дата-центров.

    Ученые при этом выразили тревогу из-за риска разрушения атмосферы Земли.

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    26 августа 2026, 10:53 • Новости дня
    Гейтс заявил о планах предложить Си Цзиньпину обуздать ИИ

    Гейтс сообщил о намерении обсудить с Си Цзиньпином риски ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Основатель Microsoft Билл Гейтс планирует обсудить с лидером КНР глобальные меры контроля за развитием искусственного интеллекта и предотвращение создания биологического оружия.

    Основатель компании Microsoft Билл Гейтс планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в конце этого года, передает РИА «Новости».

    Цель визита – предложить глобальные меры по снижению рисков, связанных с искусственным интеллектом.

    «Билл Гейтс планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в конце этого года, чтобы предложить глобальные меры по снижению рисков, связанных с искусственным интеллектом», – отмечает агентство Reuters. Миллиардер считает, что Пекин может согласиться ограничить выпуск потенциально опасных моделей ИИ, если Вашингтон первым проявит инициативу.

    Предприниматель хочет предложить механизм контроля за возможностями ИИ по созданию биологического оружия. При этом ограничения не должны мешать развитию технологической индустрии. Команда Гейтса уже работает над организацией встречи, которая может состояться в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Билл Гейтс ранее приравнял опасность искусственного интеллекта к биологическому оружию.

    Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал сохранить обязательный контроль человека над подобными системами.

    Вашингтон и Пекин запланировали на сентябрь двусторонние переговоры для обсуждения рисков нейросетей.

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    25 августа 2026, 12:59 • Новости дня
    Австралийские чарты решили закрыть для нейросетевой музыки

    Полностью созданные ИИ треки решили исключить из официальных чартов Австралии

    Tекст: Мария Иванова

    С 31 августа официальные музыкальные хит-парады Австралии перестанут учитывать композиции, сгенерированные искусственным интеллектом без значительного участия человека.

    Обновленный кодекс Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии закроет доступ нейросетевым трекам к официальным рейтингам ARIA, передает РИА «Новости».

    Новые правила начнут применяться с 31 августа.

    «Артисты уже используют инструменты ИИ в своей работе, и чарты могут и должны развиваться, сохраняя для этого пространство. Но музыка, целиком генерируемая сервисами, созданными на основе записей артистов, – это совсем другое дело», – заявила глава ассоциации Аннабель Херд.

    Теперь для попадания в хит-парад произведение должно быть в значительной степени создано человеком. Полностью сгенерированные записи лишатся права претендовать на премию ARIA. Организация оставила за собой право задним числом удалять нарушителей из рейтингов, отзывать сертификации и требовать возврата наград.

    Представители индустрии также призвали радиостанции и другие площадки ввести аналогичные ограничения для поддержки творчества людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, композитор Максим Дунаевский назвал искусственный интеллект неспособным к самостоятельному созданию полноценных произведений.

    Ранее Пол Маккартни присоединился к протестному немому альбому против использования нейросетей в музыкальной индустрии.

    Эксперты спрогнозировали потерю четверти доходов работников этой сферы из-за новых технологий в ближайшие годы.

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