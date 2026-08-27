Британские хирурги впервые удалили опухоль мозга с помощью ИИ

ИИ в реальном времени помог спасти зрение при удалении опухоли мозга

Tекст: Мария Иванова

Уникальное медицинское вмешательство прошло в лондонской Национальной больнице неврологии и нейрохирургии, передает ТАСС.

Во время процедуры алгоритм в реальном времени анализировал видео с камеры и подсвечивала критически важные структуры. Это позволило врачам не повредить нервы и сосуды.

Первым пациентом, прошедшим через подобную процедуру, стал Рис Хибберт. До лечения 48-летний мужчина передвигался с тростью из-за стремительно падающего зрения, однако уже через неделю после хирургического вмешательства смог ходить самостоятельно.

Передовую систему создали эксперты больницы Университетского колледжа Лондона. В масштабной разработке также приняли участие специалисты Национального института здравоохранения и технологической корпорации Google.

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