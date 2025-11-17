Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся, достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.0 комментариев
Маккартни присоединился к протестному немому альбому против ИИ
Маккартни добавил трек к немому альбому протеста против ИИ
Пол Маккартни присоединился к акции музыкантов против поправок к закону Британии, разрешающих использовать музыку для обучения искусственного интеллекта без согласия авторов.
Пол Маккартни присоединился к протесту музыкальной индустрии против искусственного интеллекта, добавив свой трек к альбому Is This What We Want?, сообщает The Guardian.
Инициатива направлена против предложенных британским правительством изменений в законодательстве об авторских правах, позволяющих компаниям-разработчикам ИИ использовать произведения артистов без лицензии для обучения нейросетей, отмечает ТАСС.
Это первая за пять лет запись 83-летнего Маккартни, продолжающего гастроли по Северной Америке. Трек длится 2 минуты 45 секунд и представляет собой последовательность шипения и прерывистого стука, что подчеркивает протестный характер композиции.
«ИИ может разрушить карьеру молодых композиторов и писателей», – убежден музыкант.
Маккартни и другие участники альбома обеспокоены тем, что нововведения облегчат доступ гигантов ИИ, таких как Open AI, Google, Anthropic и xAI Илона Маска, к творческому контенту без разрешения его авторов.
В альбоме уже представлены 12 анонимных треков, названия которых складываются в фразу: «Правительство Великобритании не должно легализовывать кражу музыки ради выгоды ИИ-компаний». Все доходы от альбома музыканты направляют в фонд Help Musicians. Послушать альбом можно на Spotify.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года музыканты Британии выпустили немой альбом в знак протеста против политики страны в отношении искусственного интеллекта.
Между тем международное исследование показало, что работники музыкальной индустрии могут потерять почти четверть своих доходов из-за искусственного интеллекта в течение ближайших четырех лет.
При этом ранее сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход «последней пластинки» коллектива, созданной с применением технологии искусственного интеллекта.