Маккартни рассказал о выходе записанной с помощью ИИ последней песни The Beatles

Пол Маккартни анонсировал выход записанной с помощью искусственного интеллекта последней песни The Beatles

Сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход «последней пластинки» коллектива, созданной с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ), сообщила Би-би-си.

Би-би-си предполагает, что это записанная Джоном Ленноном в 1978 году Now and Then («Порой»).

Вдова Леннона Йоко Оно передала Маккартни две аудиокассеты с черновыми записями музыканта, помеченные «Для Пола», среди которых были песни Free as a Bird («Свободен как птица») и Real Love («Настоящая любовь»). Эти композиции вышли отдельными синглами в 1995 году, и включены в две части альбома Anthology («Антология The Beatles»), передает ТАСС.

Голос Леннона с кассеты удалось свести с музыкой, которую доработали Пол Маккарти, Ринго Старр и Джордж Харрисон, и их голосами. Тогда музыканты пытались записать в студии версию Now and Then, но возникли проблемы.

Качество записи было плохим, и Харрисон назвал песню очень слабой. По словам Маккартни, к заброшенному проекту он вернулся после съемок документального фильма The Beatles: Get Back («The Beatles: Вернись»).

Ранее убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении.