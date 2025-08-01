Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.29 комментариев
В ДНР решили построить дополнительную ветку водовода Дон – Донбасс
Вице-премьер Хуснуллин сообщил о строительстве ветки водовода для канала в Донбасс
В Донецкой народной республике рассматривают строительство дополнительной линии водовода для увеличения пропускной способности канала Дон – Донбасс на фоне сокращения подачи воды в Донецке и Макеевке, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Планы по строительству дополнительной нитки водовода для увеличения пропускной способности канала Дон – Донбасс анонсировал вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что с Минстроем, Фондом развития территорий и региональными властями обсуждены меры для стабилизации водоснабжения в ДНР.
По словам Хуснуллина, сейчас реализуются краткосрочные и среднесрочные решения, включая переброску воды и минимизацию потерь в сетях. Ключевой задачей остается обеспечение экономии ресурсов и снижение утечек. Вице-премьер подчеркнул необходимость оперативного обеспечения жителей питьевой водой с помощью водовозных машин и емкостей.
Хуснуллин отметил, что накоплен положительный опыт ликвидации подобных проблем в Крыму, выразив уверенность в преодолении текущего кризиса в ДНР.
18 июля в регионе был сокращен график подачи воды: крупнейшие города Донецк и Макеевка получают воду раз в три дня. Ситуация осложняется обстрелами со стороны ВСУ, ведущими к перебоям даже по ограниченному графику.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает лишь половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.
Донецкие инженеры ранее предложили использовать шахтные воды для водоснабжения региона.