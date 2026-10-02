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Евкуров назвал число военных с опытом СВО на учениях «Центр-2026»
Евкуров: В учениях «Центр-2026» участвовали более 2 тыс. военных с опытом СВО
В стратегических учениях «Центр-2026» приняли участие более 2 тыс. российских военных с опытом спецоперации, сообщил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.
«Также участвуют более 2 тыс. военнослужащих Российской Федерации, которые имеют опыт специальной военной операции», – доложил Евкуров президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости».
Замминистра добавил, что в учениях задействовали более 600 единиц техники, которая проявила себя в ходе спецоперации.
После учений 800 военнослужащих с опытом и около 300 единиц техники вернутся в зону спецоперации, отметил Евкуров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347».
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров доложил президенту Владимиру Путину о ходе маневров.
Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.