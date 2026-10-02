Евкуров назвал число военных с опытом СВО на учениях «Центр-2026»

Евкуров: В учениях «Центр-2026» участвовали более 2 тыс. военных с опытом СВО

Tекст: Вера Басилая

«Также участвуют более 2 тыс. военнослужащих Российской Федерации, которые имеют опыт специальной военной операции», – доложил Евкуров президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

Замминистра добавил, что в учениях задействовали более 600 единиц техники, которая проявила себя в ходе спецоперации.

После учений 800 военнослужащих с опытом и около 300 единиц техники вернутся в зону спецоперации, отметил Евкуров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347».

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров доложил президенту Владимиру Путину о ходе маневров.

Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.