Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.18 комментариев
Набиуллина сообщила о запуске цифрового рубля в десятках банков
Глава ЦБ Набиуллина: Цифровой рубль запустили уже 36 российских банков
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об успешной интеграции платформы цифрового рубля в работу почти четырех десятков кредитных организаций.
К новой финансовой системе присоединились уже 36 отечественных банков, сообщила Набиуллина, передает РИА «Новости». «Сейчас подключено 36 банков. Должны были подключиться по закону 21 банк, а 15 подключились добровольно», – рассказала руководитель регулятора на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о готовности к массовому внедрению цифрового рубля с 1 сентября.
Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина анонсировала полностью бесплатные операции с новой валютой для россиян.
Регулятор установил ежемесячный лимит пополнения цифрового кошелька в размере 300 тыс. рублей.