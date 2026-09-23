Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.18 комментариев
Экс-депутата Цепенду заочно осудили за работу с нежелательной организацией
Бывшего депутата Ярославской областной думы Василия Цепенду заочно приговорили к двум годам колонии за участие в деятельности нежелательной организации.
Кировский районный суд Ярославля вынес приговор 51-летнему политику, передает ТАСС. «Суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием сети «Интернет», сроком на семь лет», – сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.
Дело рассматривалось заочно, так как обвиняемый находится в розыске. В качестве меры пресечения для него выбрано заключение под стражу.
Следствие установило, что экс-депутат, проживая в одной из стран НАТО, активно участвовал в антироссийской деятельности нежелательной организации.
Ранее суд уже штрафовал политика за аналогичное правонарушение. В соцсетях он размещал ссылки на материалы польской организации «Объединение «Комитет-2024», которая признана в России нежелательной.
Василий Цепенда руководил региональным отделением «Парнаса» с 2012 года и был депутатом областной думы с 2015 по 2018 год. В мае 2023 года Верховный суд России ликвидировал эту партию по иску Минюста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре правоохранители объявили журналистку Жанну Немцову в международный розыск по делу о нежелательной организации.
Месяцем ранее столичный суд заочно арестовал иностранного агента Михаила Фишмана* по аналогичному обвинению.
В феврале суд утвердил заочный приговор четырем бывшим муниципальным депутатам Москвы за работу в нежелательной структуре.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом