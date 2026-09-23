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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 16:46 • Новости дня

    Тело новорожденной девочки нашли на северо-востоке Москвы

    СК начал проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело новорожденной девочки обнаружили около мусорных контейнеров на северо-востоке Москвы, следователи выясняют обстоятельства трагедии.

    Днем 23 сентября возле жилого дома на Челюскинской улице Москвы обнаружили мертвого младенца, сообщает пресс-служба столичного главка СК России в Max. «По факту обнаружения тела новорожденного ребенка на северо-востоке Москвы проводится доследственная проверка», – заявили в ведомстве.

    На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Правоохранители ищут возможных свидетелей трагедии и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Для установления точных причин гибели девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

    В столичной прокуратуре подчеркнули, что надзорное ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Процессуальное решение примут по итогам доследственной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в подмосковном Серпухове у мусорных контейнеров нашли тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями. Позже суд арестовал подозреваемую в расправе над младенцем женщину.

    В ноябре прошлого года завернутое в одеяло тело ребенка обнаружили на мусорном предприятии в деревне Сахарово.

    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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    21 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля

    Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов госпитализирован в Москве

    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский юморист Роман Юнусов, известный по дуэту «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club, был госпитализирован со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия.

    Артисту стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке», после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    «Да, ему просто стало плохо во время спектакля, поехал на обследование в больницу, но ничего серьезного, вроде, все хорошо, оставили обследоваться», – рассказала собеседница агентства из окружения актера.

    Роман Юнусов – известный российский юморист, актер и телеведущий. За карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

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    21 сентября 2026, 13:31 • Новости дня
    В Москве открыли памятник Юрию Лужкову

    Памятник бывшему мэру Москвы Лужкову открыли в Большом Сухаревском переулке

    В Москве открыли памятник Юрию Лужкову
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    В Большом Сухаревском переулке в Москве состоялось торжественное открытие памятника бывшему мэру столицы Юрию Лужкову в день его 90-летия.

    В церемонии открытия приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вдова экс-мэра Елена Батурина и автор монумента скульптор Салават Щербаков, передает ТАСС.

    Батурина отметила, что памятник задумывался как «добрый, московский и без пафоса», что отражает характер самого Лужкова.

    Бронзовая фигура Лужкова изображена с протянутой рукой. Щербаков рассказал, что монумент выполнен из бронзы и гранита: из бронзы отлита фигура, надпись и карта Москвы, а гранит использован для амфитеатра, где люди смогут отдыхать.

    Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Скончался в декабре 2019 года на 84-м году жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной стало известно о планах установить в Москве памятник Юрию Лужкову к его 90-летию.

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    21 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Волк: Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полицейские задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста после погони по тоннелям метро на протяжении шести километров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске и пытавшегося скрыться в тоннеле столичной подземки, рассказала Волк. Беглец преодолел шесть километров и миновал четыре станции.

    «На станции метро «Печатники» сотрудник полиции обратил внимание на пассажира, приметы которого совпадали с имеющейся ориентировкой. Увидев полицейского, мужчина внезапно спрыгнул с платформы на пути и скрылся в тоннеле. Его преследование продолжалось более полутора часов», – сообщила представитель МВД в Max.

    Стражам порядка пришлось пройти от станции «Печатники» до «Марьино». Из-за инцидента поезда на участке следовали с увеличенными интервалами.

    Задержанным оказался житель Пензенской области, ранее судимый за кражу и насильственные действия сексуального характера. Сейчас он находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Фигуранта передадут инициатору розыска.

    В понедельник полиция возбудила уголовное дело против напавшего на пассажирку метро мужчины.

    В июле правоохранители задержали перепрыгнувшего через пути на станции «Партизанская» юношу.

    Весной суд арестовал на десять суток спрыгнувшего на крышу поезда нарушителя.

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    21 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Устроивший массовую аварию с двумя погибшими на МКАД водитель был пьян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управлявший коммерческим фургоном мужчина спровоцировал столкновение восьми автомобилей на Московской кольцевой автодороге, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Трагедия унесла жизни двух человек, еще один участник движения получил травмы, передает РИА «Новости». Накануне грузовик марки Sollers двигался по обочине и протаранил машины, ожидавшие очереди на заправку на 104-м километре кольцевой магистрали.

    Столичная прокуратура взяла расследование инцидента под строгий контроль. «Установлено, что водитель 1990 года рождения, управлявший автомобилем «Соллерс» и совершивший столкновение, в момент ДТП находился в состоянии опьянения», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Виновнику грозит уголовная ответственность. Правоохранительные органы готовят обвинение за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшее смерть двух лиц по неосторожности.

    Накануне на 104-м километре Московской кольцевой автодороги произошло столкновение восьми автомобилей.

    Двигавшийся по обочине водитель грузовика протаранил стоявшие в очереди на заправку машины.

    Несколькими днями ранее суд в Уфе приговорил виновника другого массового ДТП с участием грузовика к девяти годам колонии.

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    22 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Суд арестовал гражданина Чехии за пикет у Мавзолея Ленина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы арестовал на 13 суток гражданина Чехии Михаила Пламенека за неповиновение полиции после пикета у Мавзолея Ленина.

    «Тверской районный суд города Москвы 22 сентября 2026 года рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении гражданина Чешской Республики Пламенека Михаила», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

    Суд признал мужчину виновным в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 40 тыс. рублей. Кроме того, за нарушение порядка проведения пикета ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

    Днем 20 сентября Пламенек вышел к Мавзолею Ленина с плакатом на английском языке. Поскольку акция проходила на территории, прилегающей к резиденции президента России, где публичные мероприятия запрещены, иностранца задержали. При этом он отказался проследовать в отдел полиции и оказал сопротивление правоохранителям.

    В июле суд арестовал москвича на пять суток за выгул козы около Мавзолея Ленина.

    После этого инцидента юрист Иван Соловьев призвал ужесточить правила посещения Красной площади.

    Весной суд наказал студента десятью сутками ареста за бросок мокасина в саркофаг.

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    21 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Пассажир московского метро напал на девушку и плюнул в поезд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московском метрополитене правоохранители задержали мужчину, который толкнул девушку на платформе станции «Театральная» и плюнул вслед уезжающему поезду, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Полиция Москвы задержала мужчину, который напал на пассажирку на станции «Театральная», пояснила Волк в Max.

    В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о побоях, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    «Девушка вместе с подругами ожидала прибытия электропоезда, когда к ним подошли двое неизвестных мужчин. В ходе возникшего конфликта один из них толкнул потерпевшую. Она упала, подняться ей помогли окружающие пассажиры», – раскрыла подробности представитель ведомства.

    После падения девушки сели в прибывший состав и уехали. На опубликованных МВД кадрах видно, как подозреваемый толкает одну из пассажирок, а затем плюет в форточку уезжающего поезда.

    Сам задержанный на видео утверждает, что никого не бил и не нападал на девушек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле конфликт на станции метро «Павелецкая» закончился тяжелым ножевым ранением пассажира.

    Месяцем ранее правоохранители задержали снимавшего провокационные видео в столичной подземке иностранца.

    В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело на сломавшего нос попутчице мужчину.

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    21 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Задержан устроивший смертельное ДТП на МКАД водитель грузовика

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранители взяли под стражу мужчину, управлявшего грузовиком, который спровоцировал массовую аварию с участием восьми автомобилей на МКАД, сообщили в прокуратуре столицы.

    Правоохранительные органы задержали виновника массовой аварии на 104-м километре Московской кольцевой автодороги, передает РИА «Новости». Двигаясь по обочине, водитель большегруза протаранил автомобили, ожидавшие очереди на автозаправочную станцию.

    «В районе 104-го км МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств... Задержан подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом», – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    В результате происшествия несовместимые с жизнью травмы получили мужчина и женщина. Кроме того, один человек пострадал, всем нуждающимся оказана необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне водитель «Газели» протаранил очередь из автомобилей перед заправочной станцией на МКАД.

    В результате масштабного столкновения восьми машин изначально погиб один человек.

    Позже столичная Госавтоинспекция сообщила об увеличении числа жертв аварии до двух.

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    21 сентября 2026, 02:24 • Новости дня
    Бывший франчайзи сети Rostic’s решил подать заявление о банкротстве

    Бывший франчайзи сети Rostic’s решил заявить о банкротстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший франчайзи сети ресторанов Rostic’s инициирует процедуру собственного банкротства из-за наличия соответствующих финансовых признаков, о чем указано в карточке на портале «Федресурс».

    Компания «Фаст фуд Маркет», ранее развивавшая рестораны Rostic’s по франшизе, намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, передает ТАСС.

    «Основанием для обращения является наличие признаков банкротства», – отмечается в официальном сообщении.

    Заявление будет подано по истечении 15 календарных дней с даты публикации уведомления, которая состоялась 16 сентября.

    В списке кредиторов компании значатся Сбербанк, ИФНС России №26 по Москве, а также структуры ФПК «Гарант-инвест» и другие организации. Размер задолженности в опубликованном уведомлении не раскрывается.

    «Фаст фуд маркет», вероятно, столкнулся с финансовыми проблемами, так как в 2026 году получил 25 исков от контрагентов на общую сумму 22,8 млн руб., приводит «Коммерсант» данные из СПАРК.

    «Для сравнения: за весь 2025 год исковая нагрузка не превысила 5,3 млн руб. По данным сервиса «Прозрачный бизнес», сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам компании на 1 августа 2026 года составила 176,2 млн руб.», – отметила газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Rostic’s опровергли слухи о массовом закрытии точек в Москве. Весной сообщалось, что в России резко ускорилось закрытие ресторанов и баров.


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    20 сентября 2026, 19:22 • Новости дня
    В Москве более 3,4 млн человек проголосовали электронным способом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице более 3,4 млн избирателей проголосовали с помощью электронных бюллетеней, соответствующие данные фиксируются на информационных экранах.

    Более 3,4 млн человек отдали свои голоса с помощью электронных бюллетеней на выборах в Москве, передает ТАСС со ссылкой на статистику с информационных панелей в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

    «Выдано бюллетеней – 3 400 094. <…> До окончания [голосования] – 49 минут», – сообщается на экранах штаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые два дня выборов дистанционным электронным голосованием в столице воспользовались свыше 2,8 млн человек.

    В целом по стране свои голоса через платформы электронного голосования отдали почти 6 млн граждан.

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы из своего кабинета в Кремле.

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    22 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Ребенок умер после лечения зубов под наркозом в Екатеринбурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет начал расследование после гибели четырехлетнего мальчика, которому лечили зубы под общим наркозом в частной стоматологии Екатеринбурга.

    Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырехлетнего мальчика, передает РИА «Новости». «В сюжете программы на федеральном канале обсуждались обстоятельства смерти четырехлетнего мальчика после проведения операции в частной стоматологической клинике Екатеринбурга. По словам родителей ребенка, причиной этого могли стать допущенные при проведении операции нарушения», – говорится в сообщении пресс-центра Следственного комитета.

    Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и принятых решениях. По информации СМИ, ребенку лечили зубы под общим наркозом. Врачи пытались реанимировать пациента и вызвали скорую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Петербурге следователи возбудили уголовное дело из-за проглоченной пациенткой стоматологии иглы.

    В прошлом году подмосковный Следственный комитет начал расследование по факту комы четырехлетнего мальчика после лечения зубов под наркозом.

    Летом 2024 года прокуратура нашла просроченные лекарства в красноярской клинике после смерти семилетнего пациента.

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    22 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Избитый отцом за плач двухлетний ребенок умер на Алтае

    СК: Избитый отцом за плач двухлетний ребенок умер на Алтае

    Tекст: Вера Басилая

    В Алтайском крае скончался двухлетний ребенок, которого отец жестоко избил из-за плача и довел до состояния комы, сообщило СУ СКР по Алтайскому краю.

    Двухлетний ребенок, которого жестоко избил собственный отец, скончался. Трагедия произошла в городе Рубцовске Алтайского края, передает РИА «Новости». «Мальчик скончался в больнице», – подтвердили журналистам в региональном следственном управлении СК.

    По данным следствия, мужчина разозлился из-за плача малыша, с силой бросил его на пол и нанес несколько ударов ногами по голове.

    В середине сентября житель алтайского Рубцовска избил своего двухлетнего сына до состояния комы из-за плача.

    Следователи возбудили уголовное дело против жителя Новосибирского района за попытку убийства полуторагодовалой дочери.

    В феврале пьяный житель Хакасии насмерть забил четырехмесячного младенца после приступа плача.

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    21 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Владелец кафе в Керчи получил ограничение свободы после отравления детей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владельца кафе в Керчи приговорили к шести месяцам ограничения свободы из-за массового отравления посетителей сальмонеллезом два года назад, сообщила прокуратура Крыма.

    Суд вынес решение по делу о массовом заражении кишечной инфекцией, говорится в сообщении прокуратуры в Max. Владельца заведения в Керчи приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал компенсации в размере 100 тыс. рублей в пользу каждого из 13 пострадавших несовершеннолетних.

    «Владелец керченского кафе осужден за нарушения санитарных норм и правил, повлекших отравление людей», – говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

    В сентябре 2024 года предприниматель допустил к работе с продуктами сотрудников без обязательного медосмотра. В результате пища была заражена бактериями, что привело к распространению острой кишечной инфекции. Всего после заказа еды в суши-баре пострадали 27 человек, у них диагностировали сальмонеллез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября более 30 человек заразились сальмонеллезом после посещения кафе в Казани.

    Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей кишечной инфекцией в одном из детских садов Калининграда.

    В прошлом году суд приговорил владельца иркутского заведения общественного питания к колонии за отравление посетителей.

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    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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