«Мираторг» пообещал помочь пострадавшим при взрыве автомобиля под Брянском

Tекст: Елизавета Шишкова

«Все доставлены в центральную районную больницу, пострадавшим оказана медицинская помощь. Компания окажет им всю необходимую поддержку», – говорится в сообщении пресс-службы агрохолдинга, передает РИА «Новости».

Представители компании уточнили, что машина операторов-животноводов подорвалась на взрывном устройстве. В результате инцидента также пострадали животные. Сейчас на месте происшествия работают специальные службы, руководство предприятия активно взаимодействует с органами безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле охранник агрохолдинга получил ранение при атаке беспилотников в Климовском районе.

Днем ранее водителя предприятия доставили в больницу после удара дрона по грузовику.

В мае семеро работников компании пострадали в результате обстрела села Бровничи.