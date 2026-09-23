Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.16 комментариев
«Мираторг» пообещал помочь пострадавшим при взрыве автомобиля под Брянском
«Мираторг» окажет всю необходимую поддержку своим сотрудникам, раненным при подрыве автомобиля на ферме в Брянской области, сообщили в компании.
«Все доставлены в центральную районную больницу, пострадавшим оказана медицинская помощь. Компания окажет им всю необходимую поддержку», – говорится в сообщении пресс-службы агрохолдинга, передает РИА «Новости».
Представители компании уточнили, что машина операторов-животноводов подорвалась на взрывном устройстве. В результате инцидента также пострадали животные. Сейчас на месте происшествия работают специальные службы, руководство предприятия активно взаимодействует с органами безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле охранник агрохолдинга получил ранение при атаке беспилотников в Климовском районе.
Днем ранее водителя предприятия доставили в больницу после удара дрона по грузовику.
В мае семеро работников компании пострадали в результате обстрела села Бровничи.