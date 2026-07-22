Брянские предприятия «Мираторга» подверглись атакам дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Агропромышленный холдинг сообщил о трех крупных ударах по своим активам, передает ТАСС.

На одном из комплексов обстрел привел к серьезным разрушениям нескольких корпусов и масштабному возгоранию. «Ущерб существенный. Пострадавших нет», – заявили представители компании.

На другой территории холдинга осколочное ранение получил охранник. Ему оказали медицинскую помощь, сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное.

Кроме того, на свиноводческом комплексе беспилотник повредил находившийся на разгрузке кормовоз. Транспортное средство оказалось обездвижено, однако водитель не пострадал.

Накануне в Суземском районе Брянской области украинские беспилотники атаковали тягач агрохолдинга «Мираторг».

В начале июня на территории свинокомплекса компании в Климовском районе ранения получил работник предприятия.

В конце апреля в результате удара дрона по объекту холдинга в селе Брахлов погиб один сотрудник.