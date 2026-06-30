Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.3 комментария
Польша отказалась передавать Киеву истребители из-за спора о технологиях
Киев лишился польских МиГ-29 из-за отказа передать Варшаве технологии
Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 украинской армии после того, как соседнее государство нарушило договоренности и отказалось делиться технологиями создания беспилотников.
Варшава отменила передачу военных самолетов соседнему государству из-за нежелания украинской стороны делиться разработками, передает РИА «Новости».
Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире канала TVN раскрыл подробности неудавшейся двусторонней сделки.
Ранее польское военное ведомство планировало отдать Киеву оставшиеся истребители. «Я предложил очень партнерский подход: МиГи в обмен на дроны, и украинцы сначала приняли это», – рассказал глава министерства.
Позднее украинское руководство решило выйти из соглашения и разорвало достигнутые договоренности. В результате Варшава оставила воздушные суда у себя, поскольку так и не получила обещанные технологии для развития собственной армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава потребовала от Киева технологии дронов в обмен на истребители МиГ-29.
Украинские власти отказались принимать эти самолеты без предварительной модернизации за счет польской стороны.