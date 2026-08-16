Дочь Майкла Джексона рассказала о первой встрече с матерью

Tекст: Катерина Туманова

Пэрис Джексон вспомнила, каково ей было познакомиться с матерью в 15-летнем возрасте. В одном из подкастов она рассказала: «Ожидания могут нас сильно расстроить». По словам девушки, отсутствие завышенных требований позволяет отношениям развиваться органично, пишет журнал «ОК!».

Майкл Джексон и Дебби Роу расстались в 2000 году, после чего певец получил полную опеку над детьми. Пэрис не видела мать более десяти лет. После смерти отца в 2009 году она начала интересоваться Дебби, а спустя несколько лет состоялась их первая встреча в доме бабушки Кэтрин Джексон.

«Я помню, как спустилась вниз, а она была в гостиной с моей бабушкой. Я вошла и просто сказала: «Привет, мама». А она ответила: «Привет». Я села, мы немного поговорили, а потом пошли гулять и просто проводили время вместе», – рассказала Пэрис.

Она отметила, что между ними сразу возникло взаимопонимание, которое она объяснила схожестью характеров и знаками зодиака.

«Она – Стрелец, поэтому у неё есть огонь, а я– Овен, у меня тоже есть огонь. Мы очень похожи», – добавила дочь короля поп-музыки.

С тех пор отношения матери и дочери только крепли. Когда в 2016 году у Дебби Роу диагностировали рак, Пэрис стала для нее главной опорой на протяжении всего лечения.

«Она потрясающая. Она была со мной всё это время. Она была рядом. Первый телефонный звонок, ей понадобилось всего 30 секунд, чтобы связаться со мной, когда она узнала об этом», – вспоминала Роу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дочь Майкла Джексона в 2013 году собирались отправить в интернат для трудных подростков. В 2019 году Пэрис пыталась покончить с собой из-за фильма о педофилии отца. В России скандальный фильм планировал показать Первый канал, однако премьера была отменена.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему канал принял такое решение.