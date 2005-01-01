Первый канал отказался показывать скандальный фильм про Майкла Джексона по ТВ

Премьера документального фильма-расследования «Покидая Неверленд» о якобы растлении малолетних музыкантом Майклом Джексоном будет перенесена с экранов ТВ на сайт Первого канала, сообщили в пресс-службе телеканала.

«Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру «Покидая Неверленд» на свои интернет-ресурсы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее СМИ сообщали об отказе Первого канала показывать фильм «Покидая Неверленд».

В то же время в Сети появился русскоязычный трейлер фильма про Майкла Джексона.

В американских СМИ сообщалось, что на премьере фильма посетители фестиваля независимого кино оказались шокированы фильмом «Покидая Неверлэнд». После этого радиостанции Монреаля сняли с ротаций все песни Майкла Джексона.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о скандале вокруг «педофилии Джексона».