Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Ямпольская исключила возникновение новых языковых норм под влиянием сленга
Ямпольская отказалась считать молодежный сленг новой языковой нормой
Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что молодежный сленг и допускаемые в нем ошибки не должны становиться новыми языковыми нормами.
Новые языковые нормы не могут появляться под воздействием молодежного сленга, считает советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.
«Под действием конъюнктуры сленга молодежного, в том числе, еще какого-то сленга, нормы новые не возникают», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».
Она подчеркнула, что интерес общества к речевым изменениям важен, однако сленговые ошибки необходимо искоренять, а не узаконивать в нормативных словарях.
Также советник президента выразила уверенность, что искусственный интеллект никогда не заменит естественный, поскольку последний «дан человеку Богом вместе с эмоциями, принципами и интуицией». Она назвала современные технологии удобным и фантастическим инструментом.
Ямпольская при этом поддержала идею внедрения нейросетей в сфере образования. По ее мнению, такие средства окажутся полезными, если их главной целью станет облегчение работы учителей и высвобождение ресурсов для творческого взаимодействия с детьми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Герман Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров.
В понедельник эксперты спрогнозировали резкое сокращение дефицита кадров благодаря ИИ.
В прошлом месяце Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка.