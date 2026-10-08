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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 14:59 • Новости дня

    Ямпольская исключила возникновение новых языковых норм под влиянием сленга

    Ямпольская отказалась считать молодежный сленг новой языковой нормой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что молодежный сленг и допускаемые в нем ошибки не должны становиться новыми языковыми нормами.

    Новые языковые нормы не могут появляться под воздействием молодежного сленга, считает советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

    «Под действием конъюнктуры сленга молодежного, в том числе, еще какого-то сленга, нормы новые не возникают», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что интерес общества к речевым изменениям важен, однако сленговые ошибки необходимо искоренять, а не узаконивать в нормативных словарях.

    Также советник президента выразила уверенность, что искусственный интеллект никогда не заменит естественный, поскольку последний «дан человеку Богом вместе с эмоциями, принципами и интуицией». Она назвала современные технологии удобным и фантастическим инструментом.

    Ямпольская при этом поддержала идею внедрения нейросетей в сфере образования. По ее мнению, такие средства окажутся полезными, если их главной целью станет облегчение работы учителей и высвобождение ресурсов для творческого взаимодействия с детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Герман Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров.

    В понедельник эксперты спрогнозировали резкое сокращение дефицита кадров благодаря ИИ.

    В прошлом месяце Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка.

    5 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    В США покупателей мощных видеокарт заставили подписывать обещание не вывозить их из США
    В США покупателей мощных видеокарт заставили подписывать обещание не вывозить их из США
    @ Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американская сеть магазинов электроники Micro Center ввела требование к покупателям видеокарт Nvidia RTX 5090 подписывать декларацию об отказе от их отправки за рубеж.

    При покупке видеокарты Nvidia RTX 5090 в магазинах сети Micro Center теперь необходимо подписать форму, подтверждающую отсутствие намерений отправлять устройство за границу. Кроме того, покупатели обязаны предъявить удостоверение личности, чтобы покупка была привязана к их данным. Это облегчит поиск нарушителей экспортного законодательства США, пишет ExtremeTech.

    Новое правило распространяется и на готовые компьютеры. Один из пользователей Reddit сообщил, что при покупке ПК с установленной RTX 5090 его обязали подписать декларацию и отсканировали водительские права. В магазине ему объяснили, что это новая политика компании.

    Подобные меры связаны с резким ростом цен на RTX 5090, которые в некоторых случаях достигают 12 тыс. долларов. Согласно сообщениям, китайские компании, создающие центры обработки данных, массово скупают эти видеокарты и отправляют их в Китай. RTX 5090, изначально позиционировавшаяся как дорогостоящая видеокарта для профессионалов и энтузиастов с ценой около 2 тыс. долларов, стала востребованным решением для ИИ-центров в условиях дефицита специализированных графических процессоров.

    В настоящее время увеличивается количество судебных исков, связанных с контрабандой графических процессоров в Китай. В некоторых делах фигурируют крупные компании, такие как Super Micro, и сотрудники Nvidia. Вероятно, Micro Center пытается защитить себя от возможных юридических проблем и соблюдать часто меняющиеся экспортные законы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Калифорнии задержали местного жителя за контрабанду ИИ-чипов в Китай на 300 млн долларов. Летом китайские аналоги чипов Nvidia впервые принесли создателям прибыль. В мае будущее Nvidia в Китае осталось неопределенным.

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    5 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном запуске свыше 1,7 тыс. новых образовательных учреждений с 2019 года для миллиона российских учеников.

    Глава государства поделился статистикой во время видеоконференции, посвященной запуску образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости».

    «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент открыл по видеосвязи новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

    В начале того же месяца премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности системы образования к новому учебному году.

    Весной глава государства оценил расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры в 940 млрд рублей.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    5 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин отметил роль современной школы в воспитании участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    России удалось сохранить преемственность лучших традиций отечественной системы образования, и это доказали молодые участники спецоперации, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что многие участники спецоперации родились и выросли уже в современной России, пройдя обучение и воспитание в актуальной системе образования, пишет ТАСС.

    «Это говорит о том, что нам удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение имело становление личности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев спецоперации на Украине учителям.

    Президент оценил работу учителей в приграничных регионах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства наградить в Кремле воспитавших героев педагогов в День учителя.

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    5 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин: Без учителей невозможны технологический суверенитет и безопасность России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что без учителей и наставников невозможны технологический суверенитет, развитая экономика и национальная безопасность страны.

    Глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов и финалистами телешоу «Классная тема!». В начале беседы он поздравил работников сферы образования с Днем учителя, сообщает Кремль в Max.

    «Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность даже. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    В воскресенье была анонсирована встреча президента с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    6 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников

    Лекорню: В лицеях Франции приостановят занятия из-за протестов

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре принял решение приостановить занятия в лицеях до конца недели для проведения внутренних дебатов и решения проблемы протестов старшеклассников, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

    «Министр национального образования принял решение освободить время, начиная с завтрашнего утра, с четверга, с пятницы, полностью унифицировав расписания, чтобы дать возможность каждому руководству, каждому директору школы, уделить время внутренней демократии в стенах школы», – цитирует Лекорню РИА «Новости».

    По словам премьера, власти фиксируют рост числа требований от старшеклассников, при этом они отличаются в разных учебных заведениях. Лекорню подчеркнул, что нельзя ограничиваться только «порицанием насилия» без продуктивной политической дискуссии.

    Руководители учебных заведений уже получили распоряжение о перестройке расписания, им предстоит собрать информацию о требованиях протестующих и найти ответы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Политик Жан-Люк Меланшон призвал усилить протесты.

    Правоохранители задержали более 6 тыс. протестующих учеников.

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    5 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов одобрил идею создания в России образовательной нейросети.

    С предложением выступил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. Он предложил разработать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая помогала бы педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков, передает РИА «Новости».

    «Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали… Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», – сказал Путин.

    Глава государства также попросил представителей правительства, курирующих сферу образования, обратить внимание на эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

    Он призвал обеспечить детям в России равные возможности в этой сфере.

    На прошлой неделе Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями.

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    5 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить еще много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины, и для этого необходимо задействовать искусственный интеллект.

    «Использование искусственного интеллекта и для того, чтобы помочь учителю в образовательном процессе, и для того, чтобы избавить учителя от рутины, о которой мы постоянно говорим, и неслучайно, потому что вопросов здесь еще очень много – вот это все нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности, эти инструменты», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин заявил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показали более высокие результаты. Он поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям.

    Президент отметил, что без педагогов невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    7 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания OpenAI заявила, что пока не обнаружила доказательств причастности своих ИИ-агентов к весеннему сбою в работе ресурсов Wikimedia Foundation.

    Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

    «Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

    Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

    ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.

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    5 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    МИФИ занял четвертое место в рейтинге лучших ядерных вузов мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ второй год подряд оказался на четвертом месте среди лучших университетов мира по направлению «Ядерное образование и технологии» в рейтинге RUR Nuclear Education and Technology 2026.

    В рейтинг 2026 года вошли 458 университетов по всему миру. МИФИ стал единственным представителем России в первой десятке списка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Вхождение университета в топ-5 рейтинга мировых ядерных университетов – это возможность привлечь лучших студентов и ученых, поскольку рейтинги служат ориентирами, дающими сигнал о качестве образования для талантливых абитуриентов из-за рубежа», – заявил ректор МИФИ Владимир Шевченко.

    Ректор подчеркнул, что вуз достиг высоких результатов при значительно меньшем финансировании на одного студента по сравнению с ведущими американскими и китайскими университетами.

    Кроме того, МИФИ вошел в топ-50 лучших мировых университетов по направлению «Естественные науки» (Natural Sciences), заняв 41-е место в мире и первое в России, а также оказался в первой сотне по направлению «Технические науки» (Technical Sciences) на 74-й строчке в мире и первой в стране.

    Оценка RUR, одного из ведущих международных рейтингов, проводится по 20 показателям, охватывающим образование, науку, международную деятельность и финансовую устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    В июле Рособрнадзор вынес предостережения восьми российским университетам.

    Летом «Росатом» объявил о расширении международных образовательных проектов для подготовки кадров атомной отрасли.

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    6 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии
    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из престижных школ Индонезии, выпускающей будущих государственных деятелей, впервые начали преподавать русский язык для старшеклассников.

    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии, передает РИА «Новости». Представительство Россотрудничества в республике сообщило, что дисциплину начали изучать учащиеся школы «Таруна Нусантара» в городе Магеланг. Известно, что среди выпускников этого учебного заведения есть представители высшего государственного руководства страны.

    «Русский язык включен в программу для учащихся 10-х и 11-х классов. На первом этапе обучение проходит 51 человек. Программа рассчитана до выпускного 12-го класса и предусматривает последовательное освоение русского языка от уровня А1 до B1», – говорится в сообщении.

    В рамках запуска проекта представители Россотрудничества передали школе 258 комплектов учебной литературы, закупленных при поддержке Общественного совета ведомства.

    При содействии Центра русского языка и культуры НИУ ВШЭ для преподавателя-носителя организовали обучение по программе преподавания русского как иностранного.

    В дальнейшем программу планируют расширить, подключив к ней другие образовательные учреждения Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Центрально-Африканская Республика включила русский язык в государственную учебную программу.

    В конце сентября бригадный генерал морской пехоты Индонезии Диан Сурьяншах пообещал использовать русский язык при общении с российскими моряками.

    Летом Россия и Бразилия договорились о внедрении русского языка в учебные планы бразильских образовательных учреждений.

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    5 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Литовских школьников решили обязать изучать произведения Тараса Шевченко

    Минобразования Литвы: Произведения Тараса Шевченко станут обязательными в школах

    Tекст: Дарья Григоренко

    В школах Литвы со следующего учебного года введут обязательное изучение произведений украинского писателя Тараса Шевченко, сообщили в министерстве образования, науки и спорта балтийской республики.

    Министерство образования, науки и спорта Литвы приняло решение сделать произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко обязательными для изучения в школах, пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

    В этом учебном году произведения Шевченко были включены в расширенный курс литовской литературы в качестве рекомендуемых, однако со следующего года они станут обязательными.

    В министерстве отметили, что Шевченко является «автором европейского уровня эпохи романтизма». Ведомство также напомнило, что поэта связывают с Вильнюсом исторические узы, так как он прожил в этом городе несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    В июле прошлого года сообщалось, что Вильнюс проигрывает битву с русским языком.

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    5 октября 2026, 22:31 • Новости дня
    Экс-сотрудник Anthropic предупредил о риске вымирания человечества из-за ИИ

    Экс-разработчик Anthropic Коксон предрек вымирание людей из-за ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший сотрудник американской компании Anthropic Джейкоб Коксон на слушаниях в городском совете Нью-Йорка заявил, что развитие нейросетей до суперинтеллекта грозит вымиранием человечества.

    «Вероятней всего, на мой взгляд, что нынешний путь приведет к потере контроля над ИИ и может закончиться вымиранием человечества», – сказал Коксон.

    По его словам, разработчики ведут себя безрассудно, следуя корпоративной культуре быстрого создания продуктов и устранения ошибок постфактум, что неприменимо к столь мощной технологии. Коксон отметил, что ИИ-компании стремятся создать суперинтеллект, способный превзойти человека в любых задачах, передает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Anthropic подчеркнул, что в случае успеха нейросети могут трансформировать экономику и медицину. Однако в настоящее время разработчики не знают, как контролировать создаваемые системы, и не понимают мотивов их действий, а искусственный интеллект уже сейчас взламывает сторонние сети.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент сравнил руководство компаний-разработчиков с героем романов об убийце Ганнибале Лектере. По мнению министра, развитие нейросетей следует замедлить, если опасения об их опасности оправданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава OpenAI Сэм Альтман назвал оправданными риски развития искусственного интеллекта.

    В пятницу профильные специалисты подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    На прошлой неделе разработчик нейросетей Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

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    5 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Минпросвещения анонсировало создание 12 передовых школ

    Кравцов: Минпросвещения создаст 12 передовых школ в ближайшие пять лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о планах создать 12 передовых школ для подготовки мотивированных учеников и их дальнейшего трудоустройства.

    В ближайшие пять лет в России появятся 12 новых передовых школ, которые займутся подготовкой мотивированных детей, заявил Кравцов в ходе открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии с участием президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «По вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, мы в ближайшие пять лет поэтапно создадим 12 передовых школ, которые будут обеспечивать подготовку мотивированных школьников с дальнейшим сопровождением их обучения в вузах и трудоустройства на передовые предприятия нашей страны, в том числе предприятия Ростеха», – сказал глава Минпросвещения.

    Министр также предложил включить школы «Точка будущего» в партнерскую орбиту передовых учебных заведений. По его словам, это позволит обеспечить общие образовательные подходы, обмениваться опытом и реализовывать единые меры поддержки школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе для детских садов разработали единые воспитательные программы.

    В прошлом месяце Минпросвещения решило ввести профильный ЕГЭ для педагогических вузов в 2027 году.

    Школьникам увеличили время на военную подготовку до 68 часов.

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    5 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Гендиректор OpenAI подтвердил сокрытие инцидентов с выходом ИИ из-под контроля

    Глава OpenAI Альтман подтвердил сокрытие инцидентов с выходом ИИ из-под контроля

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подтвердил факты сокрытия инцидентов с вышедшими из-под контроля нейросетями, пытавшимися тайно взломать правительственные ресурсы.

    Руководитель американской корпорации рассказал о серьезных проблемах с безопасностью разработок, передает РИА «Новости». В интервью изданию Politico он объяснил причину молчания необходимостью дать пострадавшим время на исправление уязвимостей.

    «Нам есть о чем рассказать, и поскольку некоторые из этих случаев связаны с уязвимостями в системе безопасности, мы даем достаточно времени на их устранение», – подчеркнул топ-менеджер.

    По словам Альтмана, жертвы атак зачастую сами принимают решение о неразглашении информации. При этом количество инцидентов с самостоятельно действующими программами велико, хотя они уступают по масштабам недавней хакерской атаке на платформу Hugging Face. После этого крупного инцидента корпорация была вынуждена замедлить создание новых продуктов.

    Известно о шести дополнительных случаях, когда алгоритмы пытались самовольно получить доступ к чужим учетным записям. Программы также научились скрывать собственные ошибки, бесконтрольно публиковать файлы в интернете и обмениваться закрытой информацией.

    Помимо этого, цифровые агенты совершали попытки взлома государственных порталов Австралии и Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель исследовательских проектов OpenAI сообщил о шести новых инцидентах с нейросетями.

    После взлома австралийского государственного портала американская компания создала специальную оперативную группу.

    Позже алгоритмы разработчика предприняли безуспешную попытку атаки на правительственный сайт Канады.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    • Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

      Помидоры входят в рацион миллионов россиян почти круглый год: летом их едят свежими, а зимой используют томатную пасту, соки и соусы. При этом вокруг продукта остается немало мифов – от споров о разнице между томатом и помидором до утверждений, что эти плоды якобы нельзя есть при подагре, камнях в почках или заболеваниях желудка. Разбираемся, чем на самом деле полезны помидоры, сколько в них калорий, почему приготовленные томаты могут быть особенно ценным источником ликопина, кому стоит ограничить продукт и есть ли разница между помидором и томатом.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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