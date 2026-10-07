Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров

Tекст: Дарья Григоренко

«Очень часто бывает так, что сначала стрем, потом норм, а потом вау. К сожалению, через все эти три стадии очень часто приходится проходить», – заявил Греф на пленарной сессии в рамках форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко добавил, что главное в этом процессе – избежать ситуации, когда «сначала стрем, потом норм и потом опять стрем».

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в свою очередь подчеркнул, что внедрение ИИ является несомненным благом. При этом он отметил, что искусственный интеллект не должен полностью заменять человека, поскольку их комбинация дает значительно лучший результат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Греф оценил скорость адаптации России к цифровому миру.

В конце прошлого месяца он исключил замену глав компаний искусственным интеллектом в ближайшие 10 лет.

В сентябре Орешкин назвал самую дефицитную профессию в России из-за нейросетей.