Греф исключил замену глав компаний искусственным интеллектом в ближайшие 10 лет

Tекст: Ольга Иванова

Выступая на Московском стартап-саммите, руководитель финансовой организации отметил стремительное изменение отрасли, передает ТАСС.

«Долго в классическом виде банкинг не проживет. То, что мы видим сегодня, уже от банкинга остается очень мало функций», – подчеркнул он.

При этом спикер не видит угрозы того, что нейросети смогут заменить глав компаний в ближайшие десять лет. Однако масштабная автоматизация заставляет задумываться о будущем трудоустройстве рядовых специалистов. Сейчас в организации работают около 200 тыс. человек, для которых необходимо создавать новые направления бизнеса.

По словам банкира, внедрение инноваций делает операции незаметными для клиентов, а большинство транзакционных комиссий уже обнулено. В перспективе финансовый сектор будет опираться исключительно на алгоритмы, разделив рынок между Центробанком с цифровым рублем и коммерческими игроками.

Особое внимание уделяется созданию отечественных генеративных сетей. Разработчики стремятся вывести суверенную языковую модель на один уровень с ведущими американскими и китайскими аналогами, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф заявил о сокращении горизонта планирования из-за стремительного развития технологий.

Ранее он предрек скорый переход мира к новой агентной экономике с автономными системами искусственного интеллекта.

В прошлом году руководитель кредитной организации отвел на обучение нейросетей для полноценной замены человека не менее десяти лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что искусственный интеллект в ближайшие годы может стать такой же незаменимой частью жизни, как электричество или интернет.